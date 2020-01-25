Elazığ
'daki depremMustafa Paşa'daki arama kurtarma çalışmalarıİçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları ELAZIĞ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği Elazığ'ın Mustafa Paşa Mahallesi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. (1)
İçişleri Bakanı Soylu: "15 bini aşkın vatandaşımız kapalı spor
salonları, misafirhaneler, üniversite yerleşkelerinde misafir ediliyorlar, 5 bine yakın çadırımız kuruldu."