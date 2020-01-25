Haberler » Güncel » Soylu: '15 bini aşkın vatandaşımız kapalı spor salonları, misafirhaneler, üniversite... - Haber

Soylu: "15 bini aşkın vatandaşımız kapalı spor salonları, misafirhaneler, üniversite...

Elazığ'daki deprem Mustafa Paşa'daki arama kurtarma çalışmaları İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları ELAZIĞ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği Elazığ'ın Mustafa Paşa Mahallesi'nde...

25.01.2020 23:27 | Son Güncelleme: 25.01.2020 23:31
'daki deprem
Mustafa Paşa'daki arama kurtarma çalışmaları
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları ELAZIĞ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği Elazığ'ın Mustafa Paşa Mahallesi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
(1)
İçişleri Bakanı Soylu: "15 bini aşkın vatandaşımız kapalı salonları, misafirhaneler, üniversite yerleşkelerinde misafir ediliyorlar, 5 bine yakın çadırımız kuruldu."
Soylu:

Süleyman Soylu, Elazığ, Deprem, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

01:12  Esenyurt'ta bir kişi evinde ölü bulundu
01:08  Kayseri'de otomobilin ağaca çarpması sonucu 2'si bebek 8 kişi yaralandı
01:08  Sultangazi'deki zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı
01:00  Bakanlar deprem bölgesindeki incelemelerinin ardından açıklama yaptı
00:53  DHA YURT BÜLTENİ - 16
26.01.2020 01:14:51