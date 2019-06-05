SOYLU: 23 HAZİRAN'I BİR İDEOLOJİK KAVGAYA DOĞRU GÖTÜRECEKLER

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu , "23 Haziran'ı bir ideolojik kavgaya doğru götürecekler. 23 Haziran'ı Allah muhafaza kazandıklarından sonra da Türkiye 'de bir siyasal iç kargaşa, Türkiye'nin iç istikrarını bozmaya yönelik bir hamleye doğru yönelecekler" dedi. Arnavutköy Trabzonlular Derneği'nde vatandaşlarla bayramlaştı.

"BURASI BİR MEDENİYET ŞEHRİDİR"

Bayramlaşmanın ardından bir konuşma yapan Soylu, "Bugün Kılıçdaroğlu'nu bir ara ben televizyonda gördüm. İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu yanında duruyor. HDP'li Sezai Temelli de orada olmasa da o da o tarafta. İstanbul'un nasıl bir noktaya gelebileceği aşikardır. Burası bir medeniyet şehridir. Burası bir zenginlikler şehridir. Korkum şu, İstanbul'un gücü üzerinden Türkiye'nin istikrarına oyun kurarlar. Endişem odur" ifadelerini kullandı.

"HİLE NEREDE YAPILABİLİR…"

Soylu, "Diyorlar ki; bir zarf var içerisinde 4 pusula var. Birisi iptal ediliyor da diğeri neden iptal edilmiyor? Bizim zarfın içerisindeki 4 tane pusulanın masumiyetine itirazımız hiç olmadı. O pusulaların içerisi doğru. Ne zaman ki bunlar dışarı çıktı, işe o zaman hile karıştı. Arnavutköy'de CHP istediği kadar itiraz etsin sonuç değişir mi? Biz Kadıköy'de itiraz edelim sonuç değişir mi? Biz Bakırköy'de, Beşiktaş'ta itiraz edelim sonuç değişmez. Onlar Bağcılar, Beykoz'da itiraz etsinler sonuç değişmez. Hile nerede yapılabilir, birbirine yakın olan bir yerde. İstanbul'da birbirine yakın olan bir ilçe yok ki, orada oyun kurmaya çalışsınlar." şeklinde konuştu.



"DEVLET ADAMLIĞINA YAKIŞAN BİR YÖNTEM DEĞİLDİR"

Soylu, "Büyükşehir Belediye Başkanlığına geldiği ilk gün attığı imza verilerin kopyalanmasına ilişkin. Ne demek bu? 17-25 Aralık'ta verileri kopyalayanları biz nerede gördük, Amerika'ya gitti o polisler, Halk Banka'sı davası açılınca bizim verilerimizin, bütün dinleme tapelerimizin tamamını orada Halkbank davasında gördük. Bu bir yöntemdir. Bu yöntem doğru bir yöntem değildir. Devlet adamlığına yakışan bir yöntem değildir. Bu başka bir şeyin yöntemidir. Arkadan tuzak kuracaklar, plan yapacaklar ve Türkiye'yi bu tartışmaların içerisine getirecekler. Verileri kopyalayıp başka yerlere servis etmek ne devlet adamı ciddiyetine yakışır, ne de kanunen hakkın değil zaten. Biz istediğimiz veriyi artık istediğimiz gibi kullanamıyoruz. Uluslararası sözleşmelere attığımız imza karşılığında kişisel verilerin korunma hakkı var. Biz buna devlet olarak riayet etmek zorundayız" diye konuştu.

"BİZ BUNLARI GEÇMİŞ DÖNEMLERDE YAŞADIK"

Bakan Soylu, "23 Haziran'ı bir ideolojik kavgaya doğru götürecekler. 23 Haziran'ı Allah muhafaza kazandıklarından sonra da Türkiye'de bir siyasal iç kargaşa, Türkiye'nin iç istikrarını bozmaya yönelik bir hamleye doğru yönelecekler. Endişem budur. Biz bunları geçmiş dönemlerde yaşadık. Eski Türkiye konularının tekrar gelmesinde imtina ettiğimizi, bundan endişelendiğimizi söylemek istiyorum. Karar sizin kararınız. Başımızın üzerindedir." dedi.

"TÜRKİYE'NİN BUGÜNE KADAR GELMESİNDE BÜYÜK KATKIDA BULUNDU"

Süleyman Soylu, "Binali abinin neyi yaptığını millet biliyor. Bunu anlatmanın bir anlamı yok. Benim için yaptıklarından daha kıymetli bir şey var. 17 yıldır Recep Tayyip Erdoğan'a kim ne kadar saldırırsa saldırsın, bu Binali abi hem hizmet yaptı, hem de bütün dünyaya ve bütün Türkiye'ye bir vefanın ve sadakatin ne olduğunu Tayyip Erdoğan'ın yanından bir milim bile ayrılmadan, kendisine ne kadar hücum ederlerse etsinler, onun yanında o mücadeleyi gerçekleştirerek Türkiye'nin bugüne kadar gelmesinde büyük katkıda bulundu" diyerek sözlerini noktaladı.

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-Süleyman Soylu'nun konuşması

-Dernekten detaylar





Kaynak: DHA