Bakan Soylu, 3 ay süre tanıdı! İşte İstanbul'dan gönderilecek Suriyeli sayısı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı bir TV programında İstanbul Valiliğinin Suriyelilere şehri terk etmesi için 20 Ağustos'a kadar tanıdığı süreyi 3 ay uzattıklarını açıkladı. İstanbul'da yaşamını sürdüren 500 bin Suriyelinin farklı illere gönderilmesi bekleniyor.

Habertürk TV'de Türkiye'nin Nabzı programına katılan Süleyman Soylu, canlı yayında soruları yanıtlamıştı.

İSTANBUL'UN SURİYELİ KAPASİTESİ 600 BİN

Soylu, programda şu ifadeleri kullanmıştı:

"Süreyi 30 Ekim'e kadar uzattık. O sürede Suriyelilere rehberlik yapacağız. Biz bunlara iki ay rehberlik yapıyoruz. Bunu da 30 Ekim'e kadar devam ettireceğiz. Diyeceğiz ki 30 Ekim'e kadar gerekleri yerine getir, yoksa en ağır cezalarla karşılaşırsın, burada kalamazsın."

İstanbul'un kapasitesinin ancak 600 bin sığınmacıya kadar kaldırabileceğini dikkat çeken Bakan Soylu, o sayının üzerindeki rakama izin verilmeyeceğini ifade etti.

500 BİN SURİYELİ GÖNDERİLECEK

İngiliz Financial Times (FT) gazetesi, İstanbul'daki Suriyelilere sayfalarında yer verdi. FT'nin İstanbul'dan geçtiği haber, Ayla Jean Yackley'nin imzasını taşıyor. Gazeteye göre, İstanbul'da yaşayan ve Türkiye'nin en büyük kentinden çıkarılmakla yüz yüze olan Suriyelilerin sayısı 500 bin.