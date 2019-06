Kaynak: AA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sayın (Ekrem) İmamoğlu, ben İçişleri Bakanıyım. PKK'nın nerede sızdığını görürsem, ben oradayım. İstanbul'a seninle beraber sızmaya çalışıyorlar. Onun için buradayım. 23'üne kadar da 1 santim bir yere ayrılmam." dedi.Bakan Soylu, Sabiha Gökçen Havalimanı Taşıma ve İşletme Kooperatifi'nde taksicilerle bir araya geldi. Taksicilerle tek tek selamlaşan Soylu, kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.Burada konuşan Soylu, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki taksicilerin 15 Temmuz'da büyük bir irade ortaya koyarak, kahramanlık gerçekleştirdiğini dile getirdi.Darbe girişiminin bir gecede bastırıldığını hatırlatan Soylu, şöyle konuştu:"Biz o gece kimin konuşup, kimin sustuğunu, hangi liderlerin meydanda, hangisinin bir evde televizyon başında olduğunu çok iyi biliyoruz. Binali Yıldırım, 'Bu bir kalkışmadır, buna müsaade edilemez' diye tepkisini ve itirazını ortaya koyduğunda, bugün 16 milyonu kucakladığını iddia edenleri ne tanıyorduk, ne sesini duyduk. Hiçbiri ortada yoktu. Bi·ri·leri· nedense bu ülkeni·n namusunu, si·yaseti·ni· savunmayı akıl edemediler, cesaret edemedi·ler. Bugün sırf VIP'den geçemedi· di·ye devleti·n vali·si·ne hakaret edenleri·n sırtını sıvazlayan eski· stajyer İçi·şleri· Bakanı, tıpkı 28 Şubat'ta yaptığı gibi o gece de ihanet ve aci·zli·ği· terci·h etti·.""5 kadın teröristi, tam bir aydır adım adım takip ettik"Sabah saatlerinde Tunceli'de 5, Diyarbakır'da 2 teröristin ölü ele geçirildiğini hatırlatan Soylu, "5 kadın teröristi, tam bir aydır adım adım takip ettik. Şöyle zannetmeyin. Biz bunlarla her zaman karşı karşıya kaldığımızda bunları etkisiz hale getiriyor değiliz. Öyle bir noktaya geldik ki sadece inlerine girmiyoruz. Geçeceği yollardaki tozları takip eden bir noktaya sahibiz. Bundan 30 yıl önce nereden geçtiyse zihnimizde de bilgisayarımızda da aklımızda da bu var." ifadelerini kullandı.İçişleri Bakanı Soylu, bugün yaşananları gezi olaylarına benzettiğini dile getirerek, "Deutsche Welle ve BBC Türkçe, sabahtan akşama kadar Cumhuriyet Halk Partisi adayının maharetlerini, bizim de kötülüklerimizi anlatıyor. FETÖ'nün bütün sosyal medyacıları Amerika'dan, Avrupa'dan, her yerden tezyinat üretiyorlar. Bir eksik vardı o da tamamlandı. Taksim Meydanı'nda Koç, otelini tahsis etmişti, şimdi de uçağını tahsis etti. Film tamamlandı. Tekrar Gezi olaylarının olduğu noktaya döndük." değerlendirmesini yaptı."Özür dilemesi gerekmez mi?"CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun Ordu-Giresun Havalimanı'nda VIP salonuna alınmaması olayına değinen Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:"Musakka yiyip, milletle beraber olacaktın. Bir dakikada özel uçaklardan saltanat sürmeye başladın. Bunun bir bedeli var ama yani. Şunu bilin. Benim ne söylemek istediğimi o uçak tahsis edenler iyi anlarlar. Allah şahittir ki bu millete borcumuzun dışında, bu ülkede kimseye bir borcumuz yoktur. Tahsis edenler iyi bilir bunu. Allah bir devlet adamını, bir yere seçilmiş bir kişiyi, vatandaş karşısında birilerine tercih etmekten hepimizi yoksun kılsın. Orada bir valiye 'it' dedin. Bugün kendi sundukları ilk videoda o söz oradan çok net duyuluyor. Sonradan onu oradan kesip verdiler. Özür dilemesi gerekmez mi? 'Yanlış bir iş yaptım özür diliyorum' demesi lazım. Selahattin Demirtaş'a güzellemeler yapıp, 'Onunla tanışsaydım çok iyi ederdim, Türkiye'ye çok büyük katkıları olacaktır' deyip, bir devletin valisine ki o Vali Muş'ta hangi kahramanlıkları yaptı ben biliyorum."Bakan Soylu, "Öbür taraftan da Meral Akşener bana bugün diyor ki 'Ben Süleyman beyi eskiden tanırım, bir psikiyatriste gitsin.' Bu, bugünlük bir teklif değil. Bu millete yıllardır deli gömleği giydirdiler. Kıyafetinden, inancından, yaptıklarından dolayı, uçak ve araba imal ettiği için deli gömleği giydirdiler. Bize de giydirmişler çok mu ya? Milletin giydiği yerde biz hayli hayli giyeriz. Yazıklar olsun sadece. Bu ülkede 6 ayda olsa, stajyer de olsa İçişleri Bakanlığı yaptın." diye konuştu."23'üne kadar da bir santim bir yere ayrılmam"23 Haziran'dan sonra Türkiye'nin bir ideolojik kamplaşmaya götürüleceğini ve Türkiye'nin istikrarının alt üst edileceğini ifade eden Soylu, bunun çok kritik bir nokta olduğunu söyledi.İstanbul üzerinden bir siyaset gerilimi başlatılacağını anlatan Soylu, şunları kaydetti:"Ağababalarının getirmek istediği nokta burasıdır. İstanbul'u kendi medeniyet değerlerinden zenginliğinden uzaklaştırmayalım. Bunların geçmişte yaptıklarını İstanbul'la buluşturmayalım. 23 Haziran'a 15 gün kaldı. 'Bunun İstanbul'da ne işi var, gitsin Ankara'da otursun' diyor. Sayın İmamoğlu, ben İçişleri Bakanıyım. PKK'nın nerede sızdığını görürsem ben oradayım. İstanbul'a seninle beraber sızmaya çalışıyorlar. Onun için buradayım. 23'üne kadar da 1 santim bir yere ayrılmam."Sabiha Gökçen Havalimanı Taşıma ve İşletme Kooperatifi Başkanı Ahmet Çavuş, günün anısına İçişleri Bakanı Soylu'ya tablo hediye etti.