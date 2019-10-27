Haberler » Güncel » Soylu, Antalya Emniyet Müdürlüğü'nün yeni hizmet binasında incelemede bulundu

Soylu, Antalya Emniyet Müdürlüğü'nün yeni hizmet binasında incelemede bulundu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kalp krizi sonucu hayatını kaybeden emekli Vali Yardımcısı Fuat Ergün'ün cenaze törenine katıldı.

27.10.2019 15:58
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kalp krizi sonucu hayatını kaybeden emekli Vali Yardımcısı Fuat Ergün'ün cenaze törenine katıldı.
Antalya Valiliği Hükümet Konağı önünde düzenlenen cenaze törenine Bakan Soylu'nun yanı sıra Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, İl Müftüsü Osman Artan, vali yardımcıları, kaymakamlar ile Ergün'ün ailesi ve yakınları katıldı.
Ergün'ün cenazesi, dualar eşliğinde toprağa verileceği memleketi Denizli'nin Acıpayam ilçesine gönderildi.
Bakan Soylu, törenin ardından Konyaaltı ilçesi Uncalı Mahallesi'nde yapımı tamamlanan yeni İl Emniyet Müdürlüğü binasına geçti. İncelemelerde bulunan Soylu, yeni emniyet binası hakkında bilgi aldı.
Soylu'ya, Vali Karaloğlu ve Emniyet Müdürü Ulucan da eşlik etti.
Soylu, Antalya Emniyet Müdürlüğü'nün yeni hizmet binasında incelemede bulundu

Emniyet Müdürlüğü, Süleyman Soylu, Fuat Ergün, Güncel

Kaynak: AA


Son Dakika Güncel Haberleri
18:15 Husumetli şahıslar iş yerinde dehşeti yaşattı
18:15 Beşiktaş, derbi için yola çıktı
18:09 Edirne'de asayiş
18:09 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
18:09 Denizli'de trafik kazası: 2 yaralı
18:09 Fransa'da laiklik anketi
18:09 "Türkiye'de mültecilerin kentlere entegre olması için büyük çaba var"
27.10.2019 18:17:23