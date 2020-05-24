Soylu: "Ay yıldızlı bayrağımızın burada nazlı nazlı dalgalanması bizim şerefimizdir"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde asker ve polislerin bayramını kutladı.

24.05.2020 09:46 | Son Güncelleme: 24.05.2020 09:53
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde asker ve polislerin bayramını kutladı.
Bakan Soylu, Hakkari'deki temasları kapsamında, beraberinde Bakan Yardımcıları Mehmet Ersoy ve İsmail Çataklı, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı ve AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür ile Yüksekova ilçesinde İkiyaka Dağları'ndaki Göllerbaşı Üs Bölgesi'nde askerlerle bir araya geldi.
Geceyi burada geçiren Soylu ile beraberindekiler, sabah, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyarak askerlerin bayramını kutladı.
Soylu, burada yaptığı konuşmada, kahraman askerlerin milletin umudu olduğunu söyledi. Göllerbaşı Üs Bölgesi'nin bulunduğu yerin daha önce teröristlerin kamp olduğunu, yaz, kış buraların teröristlerle dolu olduğuna dikkati çeken Soylu, şöyle konuştu:
"Yüksekova ve Hakkari'de şehadetle buluşan evlatlarımız ve kahramanlarımızın sayesinde buralar temizlendi. Onlara millet olarak minnettarız. Millet olarak onlara borçluyuz. Bayramda elbette ecdadımızı, tarihimizi, bu toprakları bize vatan yapanları anmak temel sorumluluğumuzdur. Onların bayramını tebrik ederek başlamak doğru olandır. Şu an 3 bin 200 metredeyiz. Bulunduğumuz yerde yüzlerce terörist vardı ve buralarda hakimlerdi. Bugün bu dağlar, bu topraklar bizim. Ay yıldızlı bayrağımızın burada nazlı nazlı dalgalanması bizim şerefimizdir. Burada kılınan namazlar, haysiyetimiz ve onurumuzdur. Burada onurlu ve şerefli bir görev yapıyorsunuz. Bu onurlu ve şerefli görevin duacısı da millettir."
Daha sonra Cilo Dağları'ndaki Evliya Tepe Üs Bölgesi'ne geçen Soylu, burada görevli Jandarma Uzman Çavuş Fatih Yıldırım'ın annesini telefonla arayarak bayramını kutladı, askerlerle bir araya geldi.
Ardından Polis Özel Harekat Merkezini ziyaret eden Soylu, nöbet tutan polislerle kahve içti, kahvaltı programına katıldı. Polis memurlarının aileleriyle telefonda görüşerek bayramlarını kutlayan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileten Soylu, bölgede yaşanan kötü günlerin yerini huzura bıraktığını ifade etti. Soylu, "Çoğu gitti azı kaldı. Fotoğrafın tamamını görebiliyoruz. Sınır dışında kahramanlarımızın yaptıklarını görebiliyoruz. Bize kurulan pusuların, oyunların hem milletimizin hem sizlerin hem de Allah'ın hikmetiyle teker teker bozulduğunu biliyoruz. Onun için Türkiye'de ve sınır dışında görev yapan tüm meslektaşlarınızın bayramını tebrik ediyorum." diye konuştu. Soylu: ’Ay yıldızlı bayrağımızın burada nazlı nazlı dalgalanması bizim şerefimizdir’

Kaynak: AA

Etiketler: Süleyman Soylu, Yüksekova, Hakkari, Güncel, Haber

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