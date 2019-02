Soylu: "Benim Ülkem, Dünyanın En Güvenli Ülkesi Olacak"

Kaynak: AA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Biz adımımızı atmadan, bu coğrafyada kimseye oyun kurmaya müsaade etmeyiz. Büyüklüğü, gücü ve kuvveti ne olursa olsun, biz bu coğrafyadayız. Bu coğrafyada ölüm bir kere olur. Onu göze alıp bu coğrafyaya gelecekler." dedi.Bakan Soylu, Sürmene ilçesinde vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada, insansız hava araçları ve ATAK helikopterlerinin, terörle mücadelede büyük önemi olduğunu söyledi.Terörle mücadeleye yılmadan devam edeceklerini anlatan Soylu, "İnsansız hava araçları, ATAK helikopterleri ve bunları yapmaya niyet etmiş güçlü bir Türkiye varken, birden Gezi olaylarını patlatırken ültimatom verdiler bize. 'Aman ha 3. havalimanını, 81 üniversiteyi yapmayın. İnsansız hava aracı ve atak helikopteri yapmayın'. Hepsini yaptık mı? Hepsini yapmaya da devam ediyoruz. İsrail'den insansız hava aracı almadık. Eğer bugün teröristler dağlarda gezemiyorsa bilmenizi istiyorum; o evlatlarımızın, Türk mühendislerimizin yaptığı insansız hava araçları yukarıdan; komandolarımız, jandarmalarımız ve özel harekatımız aşağıdan nefes aldırmıyorlar." diye konuştu.Soylu, Cumhur İttifakı'nın önemine değinerek, şöyle devam etti:"Biz niye Cumhur İttifakı olarak bir araya geldik? Sayın Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan niye bir araya geldi? Gezi olaylarından bugüne kadar Türkiye'yi büyütmemek için büyük bir kumpas kurdular. Saldırı üzerine saldırı ve Türkiye'yi kuşatıp Türkiye'nin hareket kabiliyetini dağıtmak için ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Bütün bunlara set çekmek, engelleyebilmek, bütün bunlara 'Türkiye eski Türkiye değil' diye haykırmak, 'bu oyunlarınız, bu aziz milletimize sökmez' diye haykırabilmek için bir araya geldik. Yoksa elbette ki bir şehir için belediye başkanlığı önemli. Elbetteki kimin seçileceği ve nasıl hizmet edeceği önemli.""Teröristin cenazesine milletvekili gidecekmiş. Hadi gitsin de görelim"Bakan Soylu, 24 Haziran seçimleri sonrası yaşanan gelişmeleri anımsatarak, HDP'li milletvekillerinin teröristlerin cenazesine gitmesine ilişkin şunları kaydetti:"24 Haziran'da şahitsiniz. Çıktığımız her konuşmada şunu söyledik, 'ne olursunuz Cumhuriyet Halk Partililer bu HDP'ye oy vermeyin' diye yalvardık. Sonra Meclis'e geldik. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kalktılar dediler ki 'sizin askerleriniz ve polisleriniz Şırnak'ta işgal askerleridir, işgal polisleridir' dediler. Bizim askerimize kendi topraklarımız içerisinde söylüyorlar. Ağzının payını verdik ama sen söyletene bak söyletene. Oraya onun gelebilme hakkı yoktu. Bunu sağlayan CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu'ydu. Kendini yırttı HDP'yi Meclis'e taşıyabilmek için. Sonra ne olacakmış? Bana çok kızıyorlar ya teröristin cenazesine milletvekili gidecekmiş. Hadi gitsin de görelim. Güya kendilerini bizle eşitleyecekler, onları şehit sayacaklar da gidecekler cenazenin başında duracaklar. Gözümüze bakıyor musunuz? Bu memleket artık kaseti başa saracak bir memleket değil."Amaçlarının büyük bir Türkiye hedefi olduğuna işaret eden Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:"Bütün bunları yapanlar, bizi hedefimizden uzaklaştırmak istiyorlar. Artık 10 bin dolarlık bir ülkeyiz ama 10 bin dolarla 6-7 yıldır bizi patinaj ettirmeye çalışıyorlar. Standartlarımız yükselsin istemiyorlar. Daha fazla zenginleşelim istemiyorlar. Onun için bir araya geldik. İnşallah Türkiye geleceğe ait bu büyük adımları hep birlikte atacağız. Eğer güçlü olmazsak, Irak'ın kuzeyinde bunlar devlet kurmaya çalıştılar değil mi? Peki kurabildiler mi? Tayyip Erdoğan bilgisiyle tecrübesi ve coğrafyayı iyi bilmesiyle Irak ve İran ile en limoni olduğumuz zaman diliminde bir araya geldik. ABD arkadan fişekliyor 'aman kurun' diye. Gücü yetti mi? Yapabildi mi? Biz adımımızı atmadan bu coğrafyada kimseye oyun kurmaya müsaade etmeyiz. Büyüklüğü, gücü ve kuvveti ne olursa olsun, biz bu coğrafyadayız. Bu coğrafyada ölüm bir kere olur. Onu göze alıp bu coğrafyaya gelecekler.""Memleketimizi 21. yüzyılın dünyada parıldayan yıldızı yapacağız"Bakan Süleyman Soylu, milletten aldıkları güçle güçlü şekilde yollarına devam ettiklerini söyledi.Farklı bir seçime gidildiğini belirten Soylu, bunun bir kırılma seçimi olduğunu düşündüğünü vurguladı.Soylu, Türkiye'de geçmişte yaşanan seçimleri ve bu süreçlerde yaşanan sıkıntıları anlatarak, "Adamların her saldırısına 50 gramlık oy pusulasıyla beraber cevap vermekten yorulduk. Bu ülkeyi teslim, esir almak isteyenlere, 'Bizi esir alamazsınız' diye 50 gramlık oy pusulasıyla tokat atmaktan yorulduk." dedi.Seçimin ardından ekonomide istihdam, sanayi ve turizmde dev adımlar atacaklarına işaret eden Soylu, şu değerlendirmede bulundu:"Antalya'da 6 milyon turist vardı, şimdi 12,5 milyon turist var. Bu yıl inşallah 15-16 milyon turist gelecek. Nasıl geliyor? Çünkü huzur, güvenlik, siyasal istikrar var ve bu yıl 50 milyon sayısını aşacağız Türkiye'deki turizm rakamında. Önümüzü kesemeyecekler, ne yaparlarsa yapsınlar, çatlasalar da patlasalar da... Nasıl bizi sıkıştırdıkları zaman Türkiye'deki büyük imalatları, dünyanın en büyük havalimanını, barajını, tünelini gerçekleştirdiysek, kendi uçağımızı da yapacağız. Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olacağız."Soylu, Cumhur İttifakı'nın önemini vurgulayarak, "Bu saatten sonra Türkiye'ye ne yaparlarsa yapsınlar kar etmeyecekler ama yeter ki 31 Mart'ta bizi mahzun bırakmayın." diye konuştu.Uyuşturucuyla mücadelede yaptıklarına da değinen Soylu, şöyle devam etti:"57 binini kodese tıktık, daha devam edecek. Sadece uyuşturucu satıcısı değil, onların organizatörleri, liderleri var ya onlara yapmadığımızı bırakmadık, bırakmayacağız da. Şubatın bu saatine kadar 15 tonun üzerinde uyuşturucu yakaladık. Bu, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin rekorudur. Adı sanı bilinmeyen o örgüt yöneticilerini teker teker kulaklarından tutup doğru kodese gönderiyoruz. Milletimize söz verdik, çocuklarımıza musallat olamayacaklar, uyuşturucu satıcılarını da liderlerini de yerin dibine gömmezsek namerdiz."Soylu, dün bekçilerin yemin törenine katıldığını anımsatarak, "Onlardan geceleri hırsızlara göz açtırmamalarını istedim. Bekçilere, 'Eğer size ihtiyacımız Kato'da, Gabar'da, Çemçe'de, Madur'da olursa şehit olmaya hazır mısınız?' diye sordum, hepsi bir ağızdan yemin ettiler 'Şehit olmaya hazırız' diye. Allah asaletlerinden, vatanperverliklerinden razı olsun." dedi.Sadece uyuşturucu, PKK, DEAŞ, PYD değil, hırsızların da iflahını keseceklerini dile getiren Soylu, şunları kaydetti:"Benim ülkem dünyanın en güvenli ülkesi olacak. PKK'nın, PYD'nin ayağına basıyor muyuz? Kafasına basıyoruz diyelim, öbür taraftan DEAŞ'ın, uyuşturucu satıcılarının, hırsızların, organize suç çetelerinin, tefecilerin ayağına basıyor muyuz? Nefes aldırmamaya çalışıyoruz ama bu kadar ayağına basıyorsak bilmenizi istiyorum onlar da bize bileniyorlar, onlara o imkanı vermemek lazım."Soylu, Millet İttifakı'nı da eleştirerek, "Milletimin gözüne baka baka Türkiye'yi tekrar o eski günlere getirmeye çalışıyorlar. Terörle mücadelede yol aldık, bu ayağına bastıklarımızı tekrar canlandırmayalım, ne olursunuz. Tekrar kaseti başa sarmayalım. Bizim boynumuzu Kandil'in önünde eğik bırakmayacaksınız değil mi? Pensilvanya'yı bize güldürmeyeceksiniz değil mi? Sizi mahcup etmemek için gece gündüz çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.Vatandaşlardan sandıkları doldurmalarını isteyen Soylu, "Ondan sonra hükümetimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bakın bakalım o ekonomik saldırıları, döviz operasyonları para edecek mi? Milletimizi bir daha üzecekler mi? Yüzdük yüzdük artık sonuna geldik, bu düğümü çözelim ve memleketimiz hep birlikte güvenli yarınlara ulaşsın." diye konuştu.Soylu, milletin duasına, desteğine ihtiyaçları olduğunun altını çizerek, "Neler yapacağız neler... İnşallah memleketimizi 21. yüzyılın dünyada parıldayan yıldızı yapacağız hep beraber." dedi.Mitinge, AK Parti Trabzon milletvekilleri Muhammet Balta, Bahar Ayvazoğlu ve Salih Cora ile AK Parti'nin Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Zorluoğlu, AK Parti Trabzon İl Başkanı Haydar Revi, AK Parti'nin Sürmene Belediye Başkan adayı Rahmi Üstün, MHP Sürmene İlçe Başkanı Hamit Küçükali ve diğer ilgililer katıldı.Soylu, Araklı ilçesinde de parti otobüsünden halkı selamladı.