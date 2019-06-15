Soylu: "Beylikdüzü'nde başladığın camiyi bitir"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Ekrem İmamoğlu diyor ki 'Metroyu ben yapacağım, tamamlayacağım.' Sen Beylikdüzü'nde başladığın camiyi bitir de ondan sonra onları yap." dedi.Soylu, Sultangazi'de Sivas Zara Ekinli Derneği Buluşması'nda, 23 Haziran'da İstanbul'da yapılacak seçime değinirken, şunları söyledi:"İstanbul'un gücü üzerinden Türkiye'nin istikrarını zedelemeye çalışacaklara fırsat vermemeliyiz. Bunu yapacaklarına adımın Süleyman Soylu olduğu gibi eminim. 'Ankara'yı, İstanbul'u, İzmir'i kazandık, haydi bakalım meşruiyet mücadelesine.' diyecekler göreceksiniz. Türkiye'yi yeniden bir maceraya sürüklemek isteyecekler. Önümüzdeki 4 yılı aşkın bir zamanlık dönemi Türkiye'nin iyi kullanmaması için Türkiye'yi sıkıştırmaya çalışanlara büyük bir avans sağlamaya çalışacaklar."Soylu, İçişleri Bakanı olarak Türkiye'nin terörle mücadele eden unsurlarından biri olduğunu ve gücü yettiğince bu mücadeleyi sürdüreceğini ifade ederek, şöyle konuştu:"Doğu ve güneydoğuda dağlarımıza nasıl sızıyorlarsa, şehirlerimize nasıl sızmaya çalışıyorlarsa ki sızmaya çalıştıklarını görüyorum, bir takatim varsa, bunu ifade etmek benim görevim. Sonra 'eyvah' para etmez. Terör örgütleri de şımartılmaya gelmez. Bize büyük bir miras olarak bırakılan medeniyetten hemşehrilerimize bunu anlatmak benim görevim. Bunların üzerinden PKK, İstanbul'a sızmaya çalışıyor, sızmaya. Bu sızmaya müsade etmemek için elimizden geleni yapacağız. Sonra, seçim bitti kazandılar... Ondan sonra milletimize diyeceğiz ki 'Bizden günah gitti. Biz vebal olarak bunu anlattık, bütün İstanbul'a anlattık.' Canan çıkmış, 'Biz Süleyman Soylu'nun geçmişini biliriz.' diyor. Benim geçmişimi elbette bilirsin, ben domuz yiyerek büyümedim ki. ""İyi bir şey yapsa bu görülmez mi?"İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'un metro hattı uzunluğunun 170 kilometre olduğunu kaydederek, "Füniküler hattı var, hafif raylısı var ve 600 kilometreye çıkacak. Ekrem İmamoğlu diyor ki 'Metroyu ben yapacağım, tamamlayacağım.' Sen Beylikdüzü'nde başladığın camiyi bitir de ondan sonra onları yap." dedi.İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'nun aday olduğunu hatırlatan Soylu, şunları söyledi:"17 yıl Tayyip Erdoğan'ın yanında sımsıkı duran bir anlayışı ifade eden ve bu kadar saldırıya rağmen bir tek geri adım atmadan hem hizmetkarlığını yapan hem de sadakatini, vefasını gösteren bir kişilikten bahsediyorum, bir Anadolu insanı. Karşısında Ekrem İmamoğlu var. 5 yıl belediye başkanlığı yaptın Beylikdüzü'nde, bir tek şey söyle ne yaptın? Ne yaptın? Yap, tamam. Orada bir yaşam vadisi yapıldı, yüzde 95'ini ondan önceki belediye başkanı yaptı bitirdi zaten, bu çimini serdi. Hepsi bu, çim serdi. Onun dışında iyi bir şey yapsa bu görülmez mi?"Soylu, daha sonra Yayla Mahallesi'ne gitti. Vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektiren Soylu, pazar esnafını da ziyaret etti.