Soylu, BM Genel Sekreteri Guterres ile Görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü.<br><br>Soylu, Küresel Göç Mutabakatı Hükümetlerarası Konferansı'na katılmak için Fas'ın Marakeş kentine geldi.<br><br>Bab Ighli Konferans Merkezi'nde düzenlenen açılış kokteyline katılan Soylu, burada Guterres ile bir araya geldi.<br><br>Guterres'e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını ileten Soylu, daha sonra Uluslararası Göç Örgütünün (IOM) Genel Direktörü Antonio Vitorino ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Genel Direktörü Guy Ryder'le görüştü.