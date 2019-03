Soylu: "Bu Seçim Ders Verme Seçimi Değildir"

Kaynak: AA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na şunun için kızıyorum, 'Süleyman Soylu sen çok ahlaksız bir kampanya yapıyorsun.' diyor. Ahlaksız kampanyayı yapan ben miyim? Ahlaksızlığı yapan ben miyim, yoksa 2 milletvekili için 24 Haziran seçimlerinde rahmetli Necmettin Erbakan'ın partisini getirip PKK'ya yamayan sen misin? Sen misin, ben miyim ahlaksız? Yazıklar olsun." dedi.Soylu, AK Parti Burdur İl Teşkilatı tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitinginde yaptığı konuşmada, Türkiye'de bir dönem başbakan, bakan asıldığını, ülkenin yıllardır darbelerle zayıflatılmaya çalışıldığını belirtti.Yıllardır Türkiye'nin kutsallarına, değerlerine, inançlarına saldırıldığını anlatan Soylu, "Güçsüz, zayıf bir Türkiye olsun diye ellerinden gelen her şeyi yaptılar." diye konuştu.Soylu, bir dönem bu ülkede emekli maaşlarının ödenemediğini, insanların hastanelerde rehin kaldığını, ilaç kuyruğunda ölenlerin olduğunu dile getirerek, Türkiye'nin bunları aştığını, dimdik ileriye doğru yürüdüğünü ve her saldırıya karşı mücadele ettiğini söyledi.Türkiye'nin terörle, anarşiyle, Türk-Kürt, başı açık-örtülü, laik-dindar kavgalarıyla kaosun içine çekilmeye çalışıldığını aktaran Soylu, Gezi olaylarında yüzde 3,5 olan faiz oranlarının olaylar bittikten sonra yüzde 15'lere kadar çıktığını kaydetti.Gezi olaylarından sonra Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Şehir hastanesi yaptırmayız, dünyanın en büyük havalimanını, en büyük barajlarını, tünellerini, insansız hava araçlarını, helikopterlerini, savaş gemisini, otoyolları, üniversiteleri, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yaptırmayız." şeklinde taleplerle karşılaştığını dile getiren Soylu, milletin iradesiyle tüm yatırımların gerçekleştirildiğini bildirdi.Ülkede her 10 yılda bir darbe yapıldığını belirten Soylu, 17-25 Aralık, 6-7 Ekim, 7 Haziran seçimleri ve en son 15 Temmuz darbe girişimi ile ülkede bir kaos oluşturulmaya çalışıldığını ancak başarılı olamadıklarını bildirdi."Dünyaya ve gelecek nesillere not bıraktık"Afrin'de terör koridoru oluşturarak Türkiye'yi Orta Doğu'dan ayırmak istediklerini anlatan Soylu, şunları söyledi:"Amerika bize ne dedi? 'Afrin'e giremezsiniz, girerseniz karışmayız.' dedi. Eski Türkiye değiliz biz. Afrin'e çatır çatır girdik, PKK'yı oradan kazıdık. Irak'ın kuzeyinde, Afrin'de oluşturmak istedikleri terör koridoruna müsaade etmedik. Sadece dünyaya bir not bırakmadık, gelecek nesillere de bir not bıraktık. 'Bu coğrafyada bir oyun kurmak istiyorsanız bize rağmen oyun kurdurtmayız.' dedik."Kendisinin çok sert konuştuğu yönünde eleştiriler olduğunu ifade eden Soylu, "Kadın çıkmış, diyor ki 'Ben sırtımı PKK'ya, PYD'ye dayadım.' Bizi tehdit ediyor. Türkiye'yi, milletimizi, bölünmez bütünlüğümüzü tehdit ediyor. Biz de dedik ki 'Al sana dört tane duvar, ister o duvara, ister bu duvara daya, hangisine dayarsan daya.' Bu ülkenin kardeşliğine, huzuruna kim musallat olursa fırsat vermeyiz." değerlendirmesinde bulundu.Soylu, terörle mücadelenin devam edeceğine dikkati çekerek, "13-14 yaşındaki kızlarımızı terörist yapanların, hayvan Murat Karayılan ile hayvan Cemil Bayık'ın masasına meze yapanların burunlarından fitil fitil getirmezsek namerdiz." ifadelerini kullandı.Dağlarda 15 bin terörist varken bu sayının 700'e düştüğünü dile getiren Soylu, "Türkiye'de üst düzey terör örgütü yöneticisi kalmadığını" ifade etti. Dağlarda 15 bin terörist varken bu sayının 700'e düştüğünü dile getiren Soylu, "Türkiye'de üst düzey terör örgütü yöneticisi kalmadığını" ifade etti. Murat Karayılan ile Cemil Bayık'a ve diğer PKK'lılara seslenen Soylu, "Gelin de sizi bir can pazarına düşürelim." dedi.Bugün Burdur'da var olan huzurun Batman'da, Şırnak'ta, Bitlis'te, Hakkari'de, Yüksekova'da da var olduğuna işaret eden Soylu, bunun için önemli mücadeleler verdiklerini kaydetti."Sen misin, ben miyim ahlaksız"HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin "Kürdistan'da biz kazanacağız, batıda da AKP ile MHP'yi kaybettireceğiz." yönünde açıklamalarda bulunduğunu anlatan Soylu, şunları söyledi:"Türkiye'de Kürdistan diye bir yer var mı? Siz hiç (Kemal) Kılıçdaroğlu'ndan, 'Sen bunu nasıl söylüyorsun.' diye bir söz duydunuz mu? Meral Akşener'den duydunuz mu? Temel Karamollaoğlu'ndan duydunuz mu? Ahlaksızlığı yapan ben miyim, yoksa 2 milletvekili için 24 Haziran seçimlerinde rahmetli Necmettin Erbakan'ın partisini getirip PKK'ya yamayan sen misin? Sen misin, ben miyim ahlaksız? Yazıklar olsun. Şimdi Apo'nun yeğeni Ömer Öcalan Şanlıurfa'da kapı kapı onları kazandırmak için birlikte omuz omuza, kol kola çalışıyorlar, yazıklar olsun."PKK için haraç toplamış, uyuşturucu taşımış, PKK propagandası yapmış kişilerin bugün CHP'nin, İYİ Parti ve Saadet Partisinin belediye meclis üyesi listelerine sokulduğunu belirten Soylu, Türkiye'yi kaosa çekmek için yeni senaryolar yazıldığını kaydetti.Soylu, dağlarda teröristlere adım attırmadıklarını ancak CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisinin onlara fırsatlar sunduğunu ileri süren Soylu, "Bir protokol imzalamışlar, bu protokolün altında şehit yakınlarının, eşlerinin, çocuklarının, gazilerin imzası var mı? Kimin imzası var, Kılıçdaroğlu'nun, Akşener'in ve Karamollaoğlu'nun imzası var. Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik, önümüzdeki 4,5 yılı heder etmek istiyorlar, hedeflerimize ulaşmamızı istemiyorlar." diye konuştu."Cumhuriyet tarihinin en büyük yakalamalarını gerçekleştirdik"Bakan Soylu, uyuşturucu maddeyle mücadele konusuna da değindi. Uyuşturucudan ölen kişi sayısının geçen yıl 941'den 491'e düştüğünü anlatan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:"Cumhuriyet tarihinin en büyük yakalamalarını yaptık. 7,2 ton esrar, 1,5 ton eroin, bir ton kokain, 260 ton bonzai sevk edeceklerdi Türkiye'ye. Çocuklarımızı zehirleyeceklerdi. Büyük mücadeleler veriyoruz. 57 uyuşturucu satıcısını kodese gönderdik. Kemal Kılıçdaroğlu, 'Süleyman Soylu, (Hep uyuşturucu satıcılarını gönderiyoruz) diyor.' demiş. 300 patronu da kulağından büktük doğru kodese gönderdik. Uyuşturucu satıcılarını, patronlarını da yedi kat yerin dibine sokmazsak hesabını gelin bize sorun."Soylu, Türkiye'de 275 mafyayı çökerttiklerini belirtti. Bekçi uygulaması ile hırsızlıkların yüzde 35 azaldığını söyleyen Soylu, karakollarda "Güven Masası" diye bir masa oluşturacaklarını ve bunun için 2 bin 500 kadın polis alacaklarını kaydetti.Gelecek nesillerin aynı sıkıntıları çekmemesi için 31 Mart'taki seçimde destek isteyen Soylu, "Sayın (Devlet) Bahçeli'ye teşekkür ediyorum. 50 yıl sonra bu kurulan ittifakın Türkiye'yi nasıl bir musibetten kurtardığı gelecek nesiller tarafından anlaşılacaktır. Bu seçim ders verme seçimi değildir. Bu seçim fire verme seçimi değildir, bu seçim Türkiye'ye güç, kuvvet ve kudret verme seçimidir." değerlendirmesinde bulundu.Miting sonrası vatandaşlara karanfil ile bez çanta dağıtan Soylu, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.