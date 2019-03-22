Soylu: "Bunlar Bir Hile ile Beraber Önümüzdeki Yılları Tekrar Tarumar Etmek İstiyorlar"

- AK Parti Muğla Fethiye mitingi</br>İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen AK Parti mitingine katıldı. (3)<br><br>Bizim samimiyetimizde bir eksikliğimiz yoktur'<br><br>'Biz milletimize hiç hile yapmadık. Bunlar bir hile ile beraber önümüzdeki yılları tekrar tarumar etmek istiyorlar. Bunlara müsaade etmeyin'<br><br>'2009'da beka dedik mi? demedik. 2014'te beka dedik mi? Bakın 17-25 Aralık olmasına rağmen beka demedik. Şimdi MHP AK Parti bir araya geldi'