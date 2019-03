Soylu: "Bunlara Ülkemizi Karıştırma İmkanı Vermeyin"

Kaynak: AA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yapmak istedikleri şey 4,5 yıl anamızdan emdiğimiz sütü burnumuzdan getirmektir. Eğer 31 Mart'ta biz bir zaafiyete uğrarsak bilesiniz ki 1 Nisan sabahı Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da 6 yaşındaki çocuklara, masum çocuklara taşları verirler, kaymakamları valileri sokağa çıkarmaz, itibarlarını altüst ederler. Bunlara ülkemizi karıştırma imkanı vermeyin. Terörün kökünü kazıyalım." dedi.Bakan Soylu, Niğde'de AK Parti İl Başkanlığı önünde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, bundan 1,5 yıl önce Irak'ın kuzeyinde bir devlet kurmak istendiğini, referandum yapıldığını, bunu ABD'nin fişeklediğini, Avrupa'nın ise tahrik ettiğini söyledi.Türkiye'nin hemen yanıbaşında bir devlet kurup, oradan Afrin'e bir terör koridoru oluşturulmak istendiğini anlatan Soylu, Gezi'de, 17-25'te, darbelerle, ekonomik saldırılarla yapamadıklarını, Türkiye'yi dışarıdan kuşatarak yapabileceklerini sananların, karşılarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı gördüklerini belirtti."Cumhurbaşkanı Erdoğan olmasaydı, o devlet kurulacaktı" diyen Soylu, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, hem dünyaya hem de geleceğe bir not bıraktı. Irak'ın kuzeyinde devlet kurup Afrin'de terör merkezi oluşturup, bu coğrafyada yeni oyun kurmaya çalışanlara tarihi bir not bıraktı. Bütün dünyaya 'Ey dünya, eğer bu coğrafyada bir oyun kurmak istiyorsan bilesin ki ben burdayken kimseye oyun kurdurmam.' dedi. Şimdi yeni bir oyun peşindeler." diye konuştu."Türkiye, eski Türkiye değil"Bugün Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri dahil ülkenin her yerinde huzur olduğunu vurgulayan Bakan Soylu, şunları kaydetti:"Bugün Diyarbakır'dan Şırnak'a, Mardin'den Batman'a, Siirt'e kadar, bir anne gecenin bir yarısında kızını alıp rahat bir şekilde istediği yere gidebiliyor. Hani gelsin PKK rahat gezsin bakalım, hani o PKK'nın vekilleri terörist cenazesine gitsinler de görelim bakalım. Türkiye, eski Türkiye değil. 13-14 yaşındaki kızları Kandil'e götürüp o Murat Karayılan hayvanının, o Cemil Bayık hayvanının masasına meze yapanların, onlara tecavüz ettirenlerin, onlara taciz ettirenlerin burnundan fitil fitil getirmezsem Allah hesabını sorsun. Siz hiçbir CHP'liden bugüne kadar, bu 13-14 yaşındaki kızların terörist yapıldıklarını, dağa götürüldüklerini, tecavüz edildiklerini duydunuz mu? Söylemezler, çünkü onlar, onlarla ortak, birbirlerini kolluyorlar ama bu bizim milletimizin gözünden kaçmaz."Karşılarında bir "zillet ittifakı" olduğunu, kendilerinin de Cumhur İttifakı kurduklarını dile getiren Soylu, "zillet ittifakı"na karşı mücadele verdiklerini ifade etti.Bakan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:"Şunu yapmak istiyorlar, 299 PKK ve HDP iltisaklıyı CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi listelerinden belediye meclis üyesi ve il genel meclis üyesi yapıyorlar. Adamın biri, 'Kürdistan'da biz kazanacağız' diyor. Kürdistan neresi Allah aşkına? Ülkemizde Kürdistan diye bir yer var mı? 'AKP ve MHP'ye kaybettireceğiz' diyor. 'İstanbul'da, Ankara'da, Adana'da, İzmir'de, Bursa'da, Muğla'da, Aydın'da, Konya'da verilen bütün oylar Cizre'ye, Silopi'ye güç katacak' diyor. Dün akşam bir televizyon programında da Sezai Temelli diye HDP Eş Genel Başkanı var, yüzüne bakıyorsun bir ifade yok, bir kukla. Diyor ki, 'İstanbul'da İmamoğlu'na, Ankara'da Mansur Yavaş'a oy vereceğiz, alacağımızı da seçimden sonra alacağız.' Sözleşme imzalamış, senet imzalamışlar yani. Bu senedin altında kimlerin imzası var? Bu senedin altında FETÖ'nün, PKK'nın, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun imzası var, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in imzası var. Bu senedin altında Gezi olaylarını kim yapmışsa, 17-25'i kim yapmışsa, 6-7 Ekim'i kim yapmışsa, 15 Temmuz'u kim yapmışsa, Türkiye düşmanlarının imzası var.""Kılıçdaroğlu çok büyük bir tezgah hazırlıyor"Yapmak istediklerinin basit olduğunu dile getiren Bakan Soylu, şöyle devam etti:"Önümüzdeki 4,5 yıl, Türkiye'nin önünü alamayacaklarını gördüler. Belediye meclislerine yerleştirdikleri adamların unsurlarını söyleyeyim size, kimisi patlayıcı taşıyan, kimisi PKK'dan hapis yatan, kimisi AP'nun İmralı'dan çıkması için açlık grevine giren, kimisi Türkiye Cumhuriyeti'ne hakaret eden, kimisi PKK eylemlerinde bulunan. Bütün haraç toplayan, bunların hepsini toplamışlar belediye meclis üyesi, il genel meclis üyesi yapıyorlar. Türkiye'ye bir fitne tohumu ekmeye çalışıyorlar. Yarın öbür gün belediye meclis toplantılarında bunlar Allah muhafaza illerimize bir şehit geldiği zaman, belediye meclisi toplanır der ki, 'bu şehidimizin adını şu caddeye verelim', bunlar da kafayı kaldıracaklar diyecekler ki 'bir dakika, bizim de şurada teröristimiz ölmüştür, biz de onun ismini şuraya vermek istiyoruz' diyecekler. Türkiye'de Kılıçdaroğlu çok büyük bir tezgah hazırlıyor. İktirada gelemeyeceğini, sandıkla gelemeyeceğini bildiği için Türkiye'nin önünde 4,5 yıl seçimsiz bir dönem olduğunu bildiği için acaba Türkiye'yi nasıl karıştırırım diye. Elimizi hainlerin karşısında çaresiz bırakmayın." diye konuştu."Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonlarını yaptık"Bakan Soylu, 57 bin uyuşturucu satıcısını kodese tıktıklarını hatırlatarak, "Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonlarını yaptık. 7,2 ton esrar, 1,5 ton eroin, bin 250 kilogram eroin, bin 200 kilogram eroin bir günde ele geçirdik. 260 bin ton bonzainin milletimize, ülkeye sevk edilmesini engelledik. Sadece yurt içinde operasyon yapmıyoruz, yurt dışında da operasyon yapıyoruz. 2017-2018 PKK'nın şah damarını kestik. 2017-2018'de 10 katrilyon liralık uyuşturucusunu ele geçirdik." dedi."Muhteşem gidiyoruz"Türkiye'nin dünyanın en güvenli şehirlerine sahip olacağını ve herkesin gıpta ile bakacağını belirten Soylu, sözlerini şöyle tamamladı:"Güvenliği biraz artırdık, Antalya'da turist sayısı 6 milyondu, şimdi 13 milyon 600 bin oldu. Bu yıl 16,5 milyona çıkacak. Mardin'e 2018'de 3 milyon turist geldi. 2019'da Türkiye'nin otellerinde boş yer yok. Kimse yer bulamıyor. Benim ülkemin her tarafında huzur güven var. Bunu bozmalarına izin vermeyin. Aynı zamanda asayişte de büyük adımlar atıyoruz. 2018'de 2017'ye göre evden hırsızlıkları yüzde 35 düşürdük. Sadece PKK'nın FETÖ'nün uyuşturucunun ayağına basmıyoruz. DHKP-C diye bir terör örgütü var. DHKP-C'nin Türkiye'nin her ilinde ilçesinde yöneticisi vardır. Bununla ilgili söylüyorum hepsi ya ölüdür ya da tutukludur. Bu kadar basit. Muhteşem gidiyoruz. İnsansız hava araçlarına şimdi bir yazılım yaptık mayıs ayında bir şey takacağız, bu teröristler bilesiniz bundan sonra değil dağda yürümek, kafalarını çıkaramayacaklar. Hiç merak etmeyin. Teknolojimizi geliştiriyoruz, ülkemiz emin adımlarla gidiyor. Hedeflerimize ulaşmak için sizden güç ve destek istiyoruz."Bakan Soylu, mevcut Belediye Başkanı Rifat Özkan'a teşekkür ederek, Belediye Başkanı Adayı Emrah Özdemir'e destek istedi.