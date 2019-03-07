Soylu, Büyükçekmece'de Halka Hitap Etti

Kaynak: AA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şimdi bizim sayabildiğimiz 299 HDP ve PKK iltisaklı adamı CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi listelerinden koyuyorlar. Doğu ve Güneydoğu'da bizim tasfiye ettiğimiz PKK'yı, büyükşehirlerde yaşam tüneliyle yeniden hayata bağlamak istiyorlar. Buna müsaade etmeyin." dedi.Büyükçekmece Merkez Camisi önünde vatandaşlara seslenen İçişleri Bakanı Soylu, terör sorununa değinerek, bu coğrafyada kimsenin oyun kurmasına müsaade etmeyeceklerini vurguladı.HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'yi eleştiren Bakan Soylu, şöyle devam etti:"Sezai Temelli diyor ki, 'Kürdistan'da biz kazanacağız.' Kürdistan neresi ki? 'Batı'da AKP ve MHP'ye kaybettireceğiz. İstanbul'da, İzmir'de, Adana'da, Muğla'da... Burada verilen oylar, Cizre'ye, Silopi'ye, Eruh'a selam söyleyecek, güç, kuvvet verecek.' diyor. 'Biz maskelerimizi taktık, nifak tohumlarını ekeceğiz, planımızı, projelerimizi gerçekleştirdik, 31 Mart'tan sonra gereğini yerine getireceğiz.' Ne dediğini anlamıyor muyuz yani. 24 Haziran'da 'Bunlara taşıyıcı annelik yapmayın CHP'liler' dedik. Yaptılar mı, Meclis'e getirdiler mi? Ben İçişleri Bakanı olarak sorumluyum. Bir taraftan Bedirhan bebeğin ölümünden sorumluyum, 6 aylık bebeğini annesinin eşinin yanına bırakıp, Gabar'da, Cudi'de, Tendürek'te ilayı kelimetullah için, bayrak için, ezan için canını feda etmeye hazır olan evlatlarımıza karşı sorumluyuz."Terörle mücadeleye ilişkin bilgiler de paylaşan Soylu, dağdaki terörist sayısının 15 binden 700'lere indiğini, son 2 yılda 3 bin 333 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti.Soylu, uyuşturucu ile mücadele, sigara kaçakçılığı alanında da önemli mesafeler aldıklarını vurguladı."İstanbul şu anda Türkiye'nin en güvenli şehirlerinden birisi"CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun, "İstanbul'un güvensiz bir şehir olduğu" yönündeki sözlerine tepki gösteren Soylu, şunları aktardı:"İstanbul'un güvenli şehirler arasında 73. olduğunu söylemiş. Herkes bildiği işe karışsın. İstanbul'da 2017 yılında toplam evden hırsızlık 78'di. 2018 yılının sonunda 57'ye düşürdük. 2019'un ilk 2 ayında ise şu anda 45. Yüzde 50'lerin üzerinde bir azalma ortaya koyduk. İstanbul'da 2014 yılında 650, 2015 ve 2016'da 600'ün üzerinde terör olayı oldu. 2018'de sadece 33 tane oldu. İstanbul şu anda Türkiye'nin en güvenli şehirlerinden birisi haline geldi. Asayiş olaylarında 29. sırada. Türkiye'nin en kalabalık şehri. Bir taraftan 5 bin bekçi verdik. Şu ana kadar 14 bin polis takviyesi yaptık, jandarma takviyesi yaptık. Trafikte 2017 yılında 544 kişi hayatını kaybetti, 2018 yılında 443 kişi. Daha da azaltacağız."Ekrem İmamoğlu'nun bilmediği işlere karışmaması gerektiğini ifade eden Soylu, "Sadece İstanbul'da değil, Diyarbakır'da, Şırnak'ta, Mardin'de kuş uçurtmuyoruz. 24 saat ülkemin her tarafında huzur var." dedi.Gelinen noktada huzur ve güvenin devamı için Büyükçekmecelilerden kendilerine güç vermesini isteyen Soylu, 31 Mart akşamı bir zafiyet görülmesi halinde terör örgütü mensuplarının harekete geçeceklerini ifade etti."CHP, PKK'ya taşıyıcı annelik yapmaktadır""Bugün Cumhuriyet Halk Partisi, PKK'ya taşıyıcı annelik yapmaktadır" diyen Bakan Soylu, şunları kaydetti:"Amerika ekonomik olarak saldıracak, alttan bu zillet ittifakı bunu toplayacak. Bizler sadece Büyükçekmece Belediyesini kazanmak için mi huzurunuzdayız? Ülkenin geleceğini tehlikeye atmak istiyorlar. Onu engelleyebilmek için istim üzerindeyiz. Şimdi bizim sayabildiğimiz 299 HDP ve PKK iltisaklı adamı CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi listelerinden koyuyorlar. Doğu ve Güneydoğu'da bizim tasfiye ettiğimiz PKK'yı, büyükşehirlerde yaşam tüneliyle yeniden hayata bağlamak istiyorlar. Buna müsaade etmeyin."Bakan Soylu, vatandaşlardan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal'a oy vermelerini istedi.Soylu'ya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Uysal da eşlik etti.