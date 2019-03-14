Soylu: "Dağlara Gömeriz Adamı, Dağlara"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, Araklı
ilçe merkezinde parti otobüsünün üzerinden halka hitabında, millete karşı her zaman samimi olduklarını ve verdikleri tüm sözleri yerine getirdiklerini söyledi.
Bakan Soylu, "Kadın diyor ki 'Ben sırtımı PYD'ye, PKK
'ya, YPG'ye dayadım'. Ne demişim, sana 4 duvar, hangi duvara dayarsan daya şimdi. Bu milletin birliğine, beraberliğine, bayrağına, ezanına saldırıcaksın bizim ağzımız armut toplayacak ha… Dağlara gömeriz adamı, dağlara…" diye konuştu.
Soylu, HDP
'li milletvekillerinin Apo'nun İmralı
'dan serbest bırakılması için yürüyüş yapmak istediklerine işaret ederek, "Yürüyebildiler mi? İstanbul
'da şapa oturdular, Diyarbakır
'da evlerinden çıkartmadım. Bu ülkenin huzurunu bozmaya çalışanlara müsamaha göstermediğimizi, terör örgütlerine gerekli cevabı verdiğimizi bütün dünya biliyor. Bilesiniz 13-14 yaşındaki kızları alıp dağa getirip orada o hayvan Murat Karayılan
'ın, Cemil Bayık
'ın masasına meze yapanların burunlarından fitil fitil getirmezsek Allah bize hesabını sorsun." dedi.
Bu millete yıllarca eziyet edildiğini, acı çektirildiğini vurgulayan Soylu, "Arkasında kim olduğunu bilmiyor muyuz? Kandil
'in arkasında Amerika
, Avrupa
var." dedi.,Bakan Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın, Irak
'ın kuzeyinde devlet kurmaya kalkışanların adeta aklını aldığını, bütün dünyaya, "Biz karar vermedikçe bu coğrafyada kimseye oyun kurdurmayız" dediğini dile getirdi.Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Gezi Olaylarından sonra, IMF'yi Türkiye
'den kovduktan sonra bizi yepyeni bir oyunun içene sokuyorlar şimdi. Kılıçdaroğlu
, Saadet Partisi
, İYİ Parti
, bizi aynı tezgahın içine sokuyorlar. Neyle yapıyorlar? Truva
atlarıyla beraber Doğu'da ve Güneydoğu'da belediyelerden ittiğimiz, attığımız, belediyenin teröre yardım etmesini engellediğimiz PKK'yı büyükşehirlerde 299 PKK'lı belediye meclis üyesi vermek suretiyle. Nereye biliyor musunuz? Belediyelere, kendi listelerinden il genel meclisi ve belediye meclisi listelerinden belediyelere taşıyacaklar." CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
'nu da eleştiren Soylu, şunları kaydetti: "Kılıçdaroğlu'nun adım attığı yerde ot biter mi? SSK'yı batırdı mı? CHP'yi de batıracak, ben ne düşüneyim CHP'liler düşünsün. CHP ile beraber Saadet Partisini de İYİ Partiyi de batıracak. PKK'yı onlara sızdırıyor. Öyle işler yapıyor ki. Belediyeye meclislerini hDP'lilerden, PKK'lılardan müteşekkil ediyor, kimden bomba taşıyandan, PKK'dan hapiste yatandan, haraç toplayandan, PKK'ya milislik yapanları, kimden PKK adına bayrak taşıyan, slogan atanları. Bütün bunların tamamını bu çatının altına topluyor. Sebebi ne? Önümüzde 4,5 yıl var, nasıl geçtiğimiz 7 yılı bize haram etti ya önümüzdeki 4,5 yılı da Türkiye'ye zehir edecek, anamızda emdiğimizi burnumuzdan getirebilmek için bir büyük çaba ortaya koyuyor.İstanbul'da İmamoğlu
, Ankara
'da Mansur Yavaş
ve İzmir
'deki adam ne yapıyorlar biliyor musunuz? Yaptıkları açık, truva atlığı yapıyorlar, taşıyıcı annelik yapıyorlar. Nasıl 7 Haziran, 24 Haziran'da CHP taşıyıcı anneliği yaptığı, şimdi onlar yapıyorlar.Bu seçim ders verme, fire verme seçimi değildir, bu seçim Türkiye'ye güç, kuvvet, kudret verme seçimidir. Dünyaya Türkiye'nin sözünü hüküm olarak geçirmeye başlamanın seçimidir bu seçim."Soylu, dağlarda 700 terörist kaldığını anımsatarak, "Bizimkiler onlara şuanda öyle bir kaçırıyorlar ki nereye gideceklerini bilmiyorlar. Fare gibi kaçıyorlar. Ne olursunuz bize güç verin, biz o dağlarda dik geziyoruz. Bize 31 Aralık
'ta öyle bir güç verin ki hem Türkiye'yi ileri koşturalım hem de şu terörün kafasını ezelim, bitirelim şunları.DHKP-C'nin Türkiye'de bulunan yöneticileri ya ölüdür ya da tutukludur, o kadar basit. Türkiye'nin gücünü görüyor musunuz? Tarihimizde ilk ke böyle birşeyle karşı karşıyayız." dedi.
Terörle mücadeleyi yapıyorsak, ülkemizin huzurunu gerçekleştirmeye çalışıyorsak, 31 Mart'ta bir zaafiyete uğrarsak 1 Nisan
'da Güneydoğu'da 6 yaşındaki masum çocukların eline taşı verirler valileri, kaymakamları sokağa çıkartmazlar. Bunu daha önce yaptılar, ne olursunuz bu imkanı onlara bir daha vermeyelim.İmamoğlu, 'bende Karadeniz
çocuğuyum', hani nerde Karadeniz çocuğusun sen? Karadeniz çocuğu bir koltuk için PKK'nın oyuncağı haline gelmez, PKK'nın azraili haline gelir, oyuncağı olamaz.
Geçen günlerde buraya Meral Akşener
gelmiş. Şimdi birşey söyleyeceğim, ya 6 ay bu ülkede İçişleri Bakanlığı
yapamadı. Bulunduğu yerde 6 aydan fazla duramaz. Bir taraftan FETÖ'nün kumpasında olacaksın, bir taraftan bu ülkede yalan söyleyeceksin, Cumhurbaşkanımızın laflarını milletimize farklı bir şekilde ifade etmeye çalışacaksın, bir taraftan da Kılıçdaroğlu'nun kuklası olacaksın. Kılıçdaroğluu kuklasına ne Trabzon
inanır ne Araklı inanır, hadi oradan. Ben,Doğru Yol Partisinde Meral Akşener'le siyaset yaptım, Tansu hanıma ihanet etti. Devlet Bahçeli
ile siyaset yaptı, Devlet Baçeli'ye ihanet etti. Bugün de milletimize ihanet ediyor. Hadi yok desin bakalım. nasıl ihanet ettiğini de söylerim. Bu memlekete Trabzona gelipte birilerinin aleyhinde konuşmak olmaz, kimlerle iş tuttuğunu 28 şubat sürecinde söylerim. Meral akşener attığın adıma söylediğiniz söze dikkat et. Tansu çiller'e nasıl ihanet ettiğini,, devlet bahçeliye niçin ihanet ettiğini, kimlerle pazarlık içerisinde olduğunu bu ülkede sadece bir yere gelebilmek için bu ülkenin geleceğini kimlere teslim etmek istedğini söylerim, yazıklar olsun be. Benden öncede içişleri bakanı vardı, benden sonra da içişleri bakanı olacak ama bu memleketten bir tane var. biz bu memlekete kurbanız."Bakan Süleyman Soylu
'ya, AK Parti
Trabzon Milletvekilleri Adnan Günnar
, Bahar Ayvazoğlu
ve Salih Cora
ile Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğl AK Parti'nin Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Zorluoğlu
, Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi
, AK Parti İl Başkanı Haydar Revi, MHP
İl Başkanı Bekir Sıtkı Tarım ve diğer ilgililer eşlik etti.
Araklı, Türkiye, PKK, Güncel
Kaynak: AA