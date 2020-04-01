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Soylu'dan belediyelere: Devletin izni olmadan yardım toplamak 'başka bir hükümet oluşturmak olur'

Söz konusu kampanyanın suistimal edilmemesi uyarısında bulunan Soylu belediyelerin devletin izni olmadan yardım toplama girişiminin "yeni bir devlet, yeni bir hükümet kurulması" anlamına geleceğini söyledi

01.04.2020 00:14 | Son Güncelleme: 01.04.2020 00:14
Soylu'dan belediyelere: Devletin izni olmadan yardım toplamak 'başka bir hükümet oluşturmak olur'
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldığı bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından başlatılan"Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasıyla ilgili olarak "Devlet, vali izin vermeden banka numaraları açıklayıp 'Ben yardım topluyorum' derseniz başka devlet, yeni hükümet oluşturmak istiyorsunuz." dedi.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyelerinin de aralarında bulunduğu birçok belediyenin başlattığı yardım kampanyaları İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan bir genelge ile engellendi.
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Kaynak: Euronews.com



Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Recep Tayyip Erdoğan, Süleyman Soylu, Hükümet, Dünya
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