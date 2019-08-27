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Süleyman Soylu'dan çarpıcı "Emine Bulut" açıklaması: Başvurusu yok

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eski eşi tarafından vahşice öldürülen Emine Bulut'un emniyete başvurmadığını ve koruma talebinde bulunmadığını söyledi.

27.08.2019 08:41
Süleyman Soylu'dan çarpıcı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eski eşi tarafından boğazından bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut'un cinayetten önce polisten herhangi bir koruma talebinde bulunmadığını bildirdi.

Habertürk'te yayınlanan "Türkiye'nin Nabzı" adlı programa telefonla bağlanan Soylu, kadın cinayetleriyle ilgili soruları yanıtladı.

KADES UYGULAMASI

Kadın Destek Uygulaması "KADES" hakkında açıklamalarda bulunan Soylu, uygulama sayesinde bir butona basarak güvenlik güçlerine bilgi verilebileceğini vurguladı. Soylu, uygulamanın daha fazla yaygınlaşmasını beklediklerini, çıktığı her programda bunu anlattığını, kamu spotu yapıldığını, bunu yaygınlaştırmaya çalıştıklarını ancak çok büyük toplumsal destek görmediklerini söyledi. Kadın derneklerinin de buna ne kadar sahip çıktığına dair bir istatistik hazırladıklarını ifade eden Soylu, birkaç kadın derneğinin dışında destek alamadıklarını söyledi. Soylu, "Bundan üç gün öncesine kadar uygulamayı indiren kişi sayısı 70 bindi. Oysa son üç günde bu sayı 182 bine çıktı" diye konuştu.

GÜVEN MASASI

Soylu, geçen yıl Türkiye'deki bütün polis merkezi amirlerini yaklaşık bir hafta boyunca kadın cinayetleri ve uyuşturucu meselesi konusunda eğitime tabi tuttuklarını da kaydetti. Bakan Soylu, ayrıca bütün polis merkezlerinde bir "Güven Masası" oluşturduklarını, bu masalarda görev yapmak üzere üç bin kadın polis aldıklarını ve bunların eğitimlerinin devam ettiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"İki şey sağlamaya çalışıyoruz, polis merkezine girdiği zaman insanlar hangi suça ilişkin, hangi şikayette, ihbarda bulunacaklarsa karşılaşacakları bir kadın olsun. Özellikle kadın cinayetleri konusunda karşı karşıya kalınan sıkıntılara Güven Masası'ndaki arkadaşlarımızın öncelikli mesele olarak başvuru almalarını temin etmeye çalışacağız. Bunun, polis merkezlerimizde bugüne kadar getirilen sızlanmaları da ortadan kaldırabileceğini düşünüyorum. Şunu söyleyeyim, polis merkezlerimizin bu konuda hem karşılama hem de ilgili birimlere iletme konusunda ellerinden gelen gayreti ortaya koyduklarını düşünüyorum. Ama eksik var mıdır, insan olan her yerde eksik vardır. Bunu da hep birlikte ortadan kaldırmaya çalışacağız, çalışıyoruz".

EMİNE BULUT EMNİYETE GİTTİ Mİ?

Kırıkkale'de eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut'un, cinayetten önce emniyete bir başvuruda bulunup bulunmadığına ve koruma talep edip etmediğine yönelik soruya Soylu, "Yok. Böyle bir başvurusu yok. İfadede biz tetkik ettik, gidiyorlar, daha sonra kızının ifadesinde de var aile orada net bir şikayette bulunmadan çıkıyor. İfadeyi okudum, ifade öyle tabi. O da babasının, kız annesine 'Eğer biz söylersek babamı işinden ayırabilirler' diye bir endişeyi dile getirince, net bir şikayette bulunmadan çıkıyorlar." cevabını verdi.

Süleyman Soylu'dan çarpıcı

Süleyman Soylu, Emine Bulut, 3. Sayfa, Güncel

YORUMLAR (20)
FUTBOL: BU ADAM KONUŞTUKÇA BATIYOR. . . .
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FATOŞ: BEN BULUNDUM DA NE OLDU POLİSLER DALGAGEÇİYORLAR
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AHMET: kadın bir şekilde cesaretini toplayıpta karakola kadar gelmeyi başarmışsa burada da polis devreye giriyor barışmaları için Kadına destek yok. Ancak öldükten sonra o da sosyal medya gümdemde tutarsa yoksa oda yok
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GÜL: DİĞERLERİNİ ÇOK KORUDUNUZ YAA HADİ ORDAN
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20 4
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DÜRÜST: Koruma talebinde bulunan bayanlar sanki ölmedi öldüler. Yol yapmaya devam
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13 3
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İÇİMDEKİ SES: olsaydı koruyacakmıydın ? Başvurusu olanları koruya biliyormusunuz ?
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EVET: evet olsa koruyacaktı. . . noldu. . .
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4 25
01: nereye gitmiş araştırın. devleti yöneten biz değil sizsiniz.
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....: sen buna devlet yönetmek mi diyorsun bence sadece kendi ekonomilerini yönetiyor bunlar. kadın cinayetlerini değil borsayı doları takip ediyorlar yatırımlarını yani. hepimiz ölsek kimin umurunda
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11 3
HIRÇIN: BAŞVURANLARU YAPANI SANKİ KURTARDINIZDA BAŞVURU ARIYORSUNUZ YUHH SİZE ADALETE
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