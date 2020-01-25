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Soylu'dan deprem sonrası sosyal medya uyarısı: Tahkikat başlatacağız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depreme ilişkin sosyal medyada sorumlu davranmayan, başka deprem fotoğraflarıyla panik yaratan kullanıcılar hakkında tahkikat başlatacaklarını açıkladı.

25.01.2020 02:27 | Son Güncelleme: 25.01.2020 02:37

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrasında yaptığı açıklamada sosyal medyada hassasiyet içermeyen paylaşımlar hakkında tahkikat başlatacaklarını açıkladı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Soylu, "Belki sitem edeceğimiz bir konu var, bu konunun siyasetle ilgili değerlendirilmesini son derece yanlış bulduğumuzu dile getirmek istiyorum. Zor günümüzde birlik olmak durumundayız. Türkiye'nin deprem konusundaki yeterliliğini tartışmaya açmak, bu saatte yapılabilecek insanlık dışı bir davranıştır. Başka deprem fotoğraflarını gösterip sosyal medyada paylaşıp panik havası oluşturanlar hakkında tahkikat başlatacağız" diye konuştu.

"ELAZIĞ'DA 30 VATANDAŞI ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR"

İçişleri Bakanı Soylu, Elazığ'da 30 vatandaşı arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Bakan Soylu, Elazığ'da 405, Malatya'da 148 vatandaşın yaralanarak hastanelere getirildiğini veya geldiğini bildirdi.

"MALATYA'DA TÜM KAMU MİSAFİRHANELERİ VATANDAŞLARIN HİZMETİNE AÇILDI"

İçişleri Bakanı Soylu, "Malatya'da 5 tesisi, 15 okul, 2 kütüphane, 7 pansiyon ve tüm kamu misafirhaneleri depremden etkilenen vatandaşların hizmetine açıldı." dedi.

"MALATYA'DA 5 BİN KİŞİNİN KALABİLECEĞİ BİR KONTEYNER KENT VAR"

İçişleri Bakanı Soylu, "Malatya'da 5 bin kişinin kalabileceği bir konteyner kent var." dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, "İnsani yardımların tamamı AFAD'ın koordinasyonu altında gerçekleştirilecek." dedi.

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