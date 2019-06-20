20.06.2019 12:39
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SOYLU'DAN İSTANBULDAKİ DHKP/C OPERASYONUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

SOYLU

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Bu sabaha karşı arkadaşlarımız DHKP/C'nin sözde hukuk bürosuna operasyon yaptılar.

İÇİŞLERİ BakanıSüleyman Soylu, Bu sabaha karşı arkadaşlarımız DHKP/C'nin sözde hukuk bürosuna operasyon yaptılar. Yine dehlizler buldular. Yine gri listede bir terörist bulundu." dedi.
Bakan SoyluFatih'te düzenlenen programda esnafla bir araya geldi. Soylu bu sabahİstanbul'da düzenlenen operasyonda gri listede aranan bir DHKP/C'li teröristin yakalandığını söyledi. Soylu, "Bu sabaha karşı arkadaşlarımız DHKP/C'nin sözde hukuk bürosuna operasyon yaptılar. Yine dehlizler buldular. Yine gri listede bir terörist bulundu. Orada saklanan. Yine arananlar bulundu. DünTunceli'de ondan önceki günŞırnak'ta. Peki nasıl İstanbul rahat ediyor? Doğu ve Güneydoğu'da kurduğumuz hatla." diye konuştu.

Görüntü Dökümü:
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-Soylu'nun açıklaması
-Detaylar


Kaynak: DHA
Süleyman Soylu,Güncel

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