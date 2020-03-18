Soylu'dan karantina yolunda polis tarafından otobüsten indirilen yolculara ilişkin açıklama
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Fransa'nın Paris kentinden gelen uçaktan inen yolculardan bazılarının karantina otobüsünden indirilerek polis nezaretinde götürülmesine ilişkin açıklama yaptı.
18.03.2020 00:34 | Son Güncelleme: 18.03.2020 00:49
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Fransa 'nın Paris kentinden gelen uçaktan inen yolculardan bazılarının karantina otobüsünden indirilerek polis nezaretinde götürülmesine ilişkin açıklama yaptı.
Soylu, "Karantinaya götürülen yolcuları taşıyan otobüsten inen bir yolcu ve onun gibi Kıbrıs aktarması olan ikinci yolcu karantinaya alındı" dedi.
Soylu, "Karantinaya götürülen yolcuları taşıyan otobüsten inen bir yolcu ve onun gibi Kıbrıs aktarması olan ikinci yolcu karantinaya alındı" dedi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: Euronews.com
Manşet
Haberler
Haberler
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün etkisini yitirmesi için gerekli süreyi söyledi
Haberler
Favipiravir isimli ilacın koronavirüsün iyileşme sürecini hızlandırdığı kanıtlandı
Haberler
Rusya Japonlarla geliştirdiği taşınabilir Kovid-19 test cihazını nisanda üretmeyi planlıyor
Haberler
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan hükümete koronavirüs çağrısı
Haberler
Rize'de umreden dönen 438 kişinin test sonuçları negatif çıktı
Haberler
Koronavirüse yakalanan Burak Akkul'un doktoruyla paylaştığı fotoğraf sosyal medyada tepki çekti
Haberler
40 yaşındaki İtalyan vatandaşı, yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Nefes alamıyorum
Haberler
İtalya'da yaşayan Serra Yılmaz, sağlık durumu hakkında bilgi verdi