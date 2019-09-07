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Soylu'dan şehit Kansuva için taziye mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Mardin Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva'ya rahmet diledi.

07.09.2019 20:56 Soylu'dan şehit Kansuva için taziye mesajı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Mardin Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva'ya rahmet diledi.
Soylu, şehit Kansuva için Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Bakan Soylu, paylaşımında, "Ölümün en kutsalını seçmişti, En kutsalını sevdanın. En güzeli için dövüşmüştü bayrağın, En şereflisi için davanın... Bugün şehadete erişen Mardin Özel Harekat Şube Müdürümüz Tufan Kansuva'ya Allah'tan rahmet diliyorum. Başımız sağ olsun." ifadelerine yer verdi.

Süleyman Soylu, Mardin, Güncel

Kaynak: AA

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