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Soylu: "Dünya'nın en acımasız mücadelesi bugün Suriye ve Kuzey Irak'ta devam etmektedir"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kızılcahamam'da "TEM Çalıştayı Açılış Programı"nda konuştu.

11.03.2020 10:45 | Son Güncelleme: 11.03.2020 10:50
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kızılcahamam 'da "TEM Çalıştayı Açılış Programı"nda konuştu. (2) Soylu:

Kaynak: AA

Etiketler : Süleyman Soylu, Kızılcahamam, Güncel

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