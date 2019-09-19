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Soylu: "(Düzensiz göç) Yeni bir köle düzeninin oluşmasını temin ediyor ve dünya takip ediyor"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Uluslararası Güvenlik Kongresi'ne katıldı.

19.09.2019 12:06
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Uluslararası Güvenlik Kongresi'ne katıldı. (2)
Soylu: "Terörle uyuşturucuyla düzensiz göçle mücadele ediyoruz. Düzensiz göçü de yönetmeye çalışıyoruz"
Soylu: "(Düzensiz göçmenler) Kimisi bedenini, emeğini 2-3 yıl satarak bu yolu ve yolculuğu katediyor. Yani yeni bir köle düzeninin oluşmasını temin ediyor ve dünya takip ediyor"
Soylu: "Yıllardır söylüyoruz. Göçü kaynağında özellikle tedavi etmek gerekir. Göçü kaynağında yönetmek gerekir"
Soylu:

Süleyman Soylu, Güncel

Kaynak: AA

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