Soylu: "Eğer güçlü bir Türkiye olmazsa Orta Doğu'ya barış gelmez."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye'ye son 2 yıldır ekonomik saldırı uygulanıyor. Gezi olaylarından, 17-25 Aralık'a, 6-7 Ekim olaylarından 15 Temmuz'a kadar uyguladıkları saldırı, ekonomik saldırıdır. Türkiye'nin ekonomisini rayından çıkarmak hedeflerinden uzaklaştırmak için. Bir kısmında başarılı oldular. Başarılı olamadıkları yegane yıl, önümüzdeki 4-4,5 yıldır. Şimdi ona da bir çapak takmaya çalışıyorlar." dedi.Bakan Soylu, İstanbul Toptancı Haller Camisi'nde sabah namazını kıldı. Soylu, daha sonra İstanbul Bayrampaşa Yaş Meyve ve Sebze Hali'nde esnafı ziyaret etti.Hal esnafıyla kahvaltıda bir araya gelen Soylu, burada yaptığı açıklamada, Müslüman coğrafyasında büyük haksızlıkların yapıldığını belirterek, bunun tesadüf olduğunu da kimsenin düşünmemesi gerektiğini söyledi.Orta Doğu'ya barışı ABD ve Avrupa'nın getirmeyeceğini ifade eden Soylu, "Getirmez de zaten. Orta Doğu'ya barışı da ancak Türkiye getirir. Güçlü bir Türkiye getirir. Bugün bizimle uğraşmalarının sebebi de budur. Eğer güçlü bir Türkiye olmazsa Orta Doğu'ya barış gelmez. Bu karmaşıklık onların işine yarar. Oradaki ticaret yollarını istedikleri gibi kullanırlar ve yönetirler." diye konuştu.Soylu, bu milleti 50 cente muhtaç hale getirenlerin memlekette adım atmalarını istemediklerini dile getirerek, şöyle devam etti:"Biz onların gözünde bizden aslında rövanşlarını aldıkları bir ülkeyiz, zamanında Osmanlı'nın adaletle yaptığını onlar zulümle yapmak istiyorlar ve bizden haraç istiyorlar. Acımasız bir şekilde haraç istiyorlar ve şunu söyleyeyim bu haracı verdik, vermeye devam edeceksek kendi kendimizle uğraşalım ve haracı vermeye devam edelim. Bu haracı 1980 öncesi verdik. Kanımızla canımızla birbirimize düşerek ve devalüasyonla bu haracı verdik. Bu haracı 28 Şubat sürecinde verdik. 28 Şubat'ın hemen akabinde verdik. Biz vermeyeceğiz bu haracı. Amerika'ya da Avrupa'ya da vermeyeceğiz.""Ekonomik saldırı uygulanıyor"Türkiye'ye son 2 yıldır ekonomik saldırı uygulandığını aktaran Soylu, "Gezi olaylarından, 17-25 Aralık'a, 6-7 Ekim olaylarından 15 Temmuz'a kadar uyguladıkları saldırı, ekonomik saldırıdır. Türkiye'nin ekonomisini rayından çıkarmak hedeflerinden uzaklaştırmak için. Bir kısmında başarılı oldular. Başarılı olamadıkları yegane yıl, önümüzdeki 4-4,5 yıldır. Şimdi ona da bir çapak takmaya çalışıyorlar." dedi.Soylu, Gezi olaylarına yabancı medyanın gösterdiği ilgiye dikkati çekerek, "Bugün de görüyorum ki Almanya'nın Deutsche Welle televizyonu sabahtan akşama kadar aleyhimize yayın yapıyor. Ben bunu görmeyeyim mi? İngiltere'nin BBC televizyonu yayın yapıyor. FETÖ'nün bütün sosyal medya trol hesaplarının aleyhimize yapmadıkları tezvirat yok. İstanbul seçimleri üzerinden." ifadelerini kullandı.Milletle aralarını açmak isteyenlerle mücadele ettiklerini ve buna engel olmaya çalıştıklarını anlatan Soylu, "Ama bazen biz de kendimizi izah etmekte zorlanıyoruz. Hakikaten bunu en iyi siz biliyorsunuz. Domates, patates, soğan üzerinden hükümeti düşüreceklerdi Türkiye'de. Bizim aramızda özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızla hükümetimizle sizin aranıza bir gayrılık sokmaya çalışanlara siz de müsaade etmeyin." görüşünü dile getirdi."Mağaranın içine girene kadar takip ediyorum"İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'un meselesi çözülürse Türkiye'nin de meselelerinin çözüleceğini ve rahatlayacağını ifade ederek, "İstanbul eğer tek başına bırakılırsa orada büyük problem yaşayacağımız açıktır." dedi.Bütün bayram boyunca trafiği, terörü takip ettiğini dile getiren Soylu, Tunceli'de jandarma özel harekatı, mağaranın içine girene kadar takip ettiğini söyledi.Soylu, bunu yapmak zorunda olduğunu belirterek, "Çünkü karar vermek zorundayım. Gir veya girme kararını ben veriyorum. Oradan şehit gelirse sorumlusu benim. Orada bir problem olursa sorumlusu benim. Allah'ıma şükürler olsun olmadı. Yani tehlikeli bir iş. İlk ateşi bizimkilerin alma ihtimali yüzde 70-80'dir. Çünkü karşı taraf saklanıyor, bizimkiler adım atıyor." diye konuştu."Trafik kazalarındaki ölümler yüzde 40 azaldı"Bütün bayram boyunca trafiği de takip ettiğini aktaran Soylu, şöyle konuştu:"2017 yılında trafik kazalarında 7 bin 427 kişi ödü. Ben buna tedbir almayayım mı, aldık. Yılbaşından itibaren trafik kazalarındaki ölümler yüzde 40 azaldı. Dünyada böyle bir rakam yok. 9 günlük bayram tatilinde 39 ilde 73 ölümlü kaza oldu. Kaza kara noktalarında bir tek kazamız yok. Neredeyse her 10 kilometrede bir bu riskli yerlerin tamamına polis koyduk. 185 bin polis ve jandarma görevlendirdik. 86 vatandaşımız hayatını kaybetti. Şu anda son 10 yıla göre yüzde 51,5. Geçen yıla göre de bayram tatillerindeki trafik kazalarında yüzde 48,5 azalma söz konusu."Soylu, ülkedeki Suriyelilerin Türkiye'nin hayat nizamına ve kamu düzenine uymalarını sağlamalarının görevleri olduğunu dile getirerek, yanlış yapan varsa bedelini ödetip göndereceklerini belirtti.Sadece Suriyelilerin değil, Afganistan, Pakistan, Afrikalılar ve diğer ülkelerden gelen insanların buraya uymaları gerektiğini vurgulayan Soylu, "Bize 6 ay süre versinler. Dükkanlarda gayriresmi kalabilecek bir tek kişi bırakmayacağız. Vatandaşın huzurunu bozacak ve bu konuda bizim ilkemize, kuralımıza, kamu düzenimize uymayana gerekli yaptırımı ortaya koyarız. İstanbul'da geçen yıl 4 bin 500 kişiyi yurt dışına, kendi memleketlerine gönderdik. Bu yıl bu sayıyı 50 bine çıkaracağız. Bu şu demektir, uyan kalır. ve oralarda da güvenli bölge olduğu sürece bu geri gidiş devam edecektir. 331 bin kişi gönderdik şu ana kadar. 85 bin kişi de bayram tatili münasebetiyle gitti. Bunu da biz teşvik ediyoruz 'gidin' diye." açıklamasında bulundu"Ekonomik katkısını TÜSİAD değerlendirsin"Soylu, bunların ekonomiye katkılarını da hükümeti fırsat bulunca eleştiren TÜSİAD'ın değerlendirmesini isteyerek, "Çıksınlar, konuşsunlar katkıları nedir, ne değildir. Bunu da TÜSİAD bir çalışma yapsın bir değerlendirme yapsın. Her şeyi çok biliyorlar ya..." dedi.AK Partili yönetimlerin İstanbul'da yaptığı hizmetlere işaret eden Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Ne yaptılar bu memlekette de İstanbul'a da ne istiyorlar onu anlamış değilim. Beylikdüzü'nde ne yapmış. Öbür taraftan çok şeyler yapan bir adam var. Bizim ağabeyimiz. Benim için hiçbir tanesi şunun kadar kıymetli değil 17 yıldır da yol arkadaşının yanında milim sapmamıştır. Vefasını da sadakatini gösterdi. Saldırsalar da hizmetine devam ediyor. "Soylu, İstanbul'daki seçimlerde 100'e yakın sandıkta oyların diğer tarafa yazıldığını ifade ederek, "ABD dedi ki not ediyoruz. Canı çıksın Amerika'nın. Bu dünyada eğer bir seçim gasbı varsa bunu yapan birinci ülke Amerika'dır." dedi.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına geliyorsun ilk imzan, verilerin kopyalanması. Demek ki fikrin ve zikrin başka. Biz bunun ızdırabını hala çekiyoruz. Burada 17-25 Aralık'ta verileri kopyaladılar, Amerika'ya gönderdiler. Hepimizin nüfus bilgilerini aldılar, götürdüler. Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı FETÖ'cülerin ihaneti sonucu orada tutuluyor." ifadelerini kullandı.Vatandaşlarla konuştuklarını, onların da dertlerini anlattığını aktaran Soylu, "Ama derdinizi anlatamayacağınız cananlar çıkar karşınıza." dedi.Trabzon'da bir vatandaşın kendisine yönelik tepkisine de değinen Soylu, "Trabzonluların fırçasına alışığım ama tehdide alışık değilim. Tehdit beni zora sokuyor. Adam 'akıllı ol' diyor ya. Fırça yeriz kadını, erkeği, çocuğu, genci kimse tamam fırça yeriz, geçeriz. Biz ona söyleriz, o bize söyler geçeriz ama tehdit, boyutu kaçırdı biraz." değerlendirmesinde bulundu.Bakan Soylu'ya eski Avrupa Birliği ve Devlet Bakanı Egemen Bağış ile Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner de eşlik etti.