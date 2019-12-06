Haberler » Güncel » Soylu: '(Engelsiz 112 uygulaması) Nisan ayından bugüne toplam 4 bin 634 çağrı aldık ve hızlıca... - Haber

Soylu: "(Engelsiz 112 uygulaması) Nisan ayından bugüne toplam 4 bin 634 çağrı aldık ve hızlıca...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen 112 Acil Çağrı Merkezi Personelleri Hizmet İçi Eğitimi'ne katılarak konuşma yaptı.

06.12.2019 12:13 | Son Güncelleme: 06.12.2019 12:19
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'nın Kemer ilçesinde düzenlenen 112 Acil Çağrı Merkezi Personelleri Hizmet İçi Eğitimi'ne katılarak konuşma yaptı. (4)
"(112 Acil Çağrı Sistemi) Türkiye'deki 112 çatısı altında bütün hizmetleri sağlayabilecek bir noktaya da 2021'in ortalarında geliriz"
"Hem çağrı karşılamada hem asılsız çağrıların azaltılmasında en iyi noktaya ulaşmalıyız. Bunu yapabiliriz"
"(Engelsiz 112 uygulaması) Bu uygulama kapsamında Nisan ayından bugüne toplam 4 bin 634 çağrı aldık ve hızlıca müdahale ettik"
"Yeni nesil 112 sistemi sadece bir çağrı karşılama sistemi değil, aynı zamanda bir analiz sistemidir"
Soylu:

Antalya, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

12:38 Artvin Valisi Doruk, kayın mantarı üretim tesisinde incelemelerde bulundu - Haber
12:37 Rehabilitasyon merkezi sakinleri günlerini dolu dolu geçiriyor - Haber
12:37 Ermeni TV kanalından skandal ifadeler: Iğdır'ı Ermenistan toğrağı olarak gösterdiler - Haber
12:33 İnsansız kara aracı göreve hazır - Haber
12:32 Vali Gürel, Keltepe Kayak Merkezini inceledi - Haber
11:55 Kız öğrencilerinin pantolon boyunu ölçtüğü iddia edilen okul müdürü açığa alındı - Haber
11:26 Teröristlerin araziye tuzakladığı mayın infilak etti: 4 asker yaralı - Haber
11:25 Kamuoyu araştırması: Suriyeli mülteciler Türkiye'de mutlu, memleketine dönmek istemiyor - Haber
11:16 Gürbulak Sınır Kapısı'nda 18 ton siyanür ele geçirildi - Haber
11:12 Bakan Soylu, "Ayıp ya" deyip 112'yi asılsız arayanların sayısını açıkladı - Haber
6.12.2019 12:39:40