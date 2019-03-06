Soylu: "Görevden Alma Bir Tedbirdir, İş İşten Geçmeden Müdahale Etmek Demektir"

- <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/icisleri-bakani-suleyman-soylu/' title='İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'>İçişleri Bakanı Süleyman Soylu</a>'nun açıklamaları</br>ANKARA - <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/icisleri-bakani/' title='İçişleri Bakanı'>İçişleri Bakanı</a> <a class='keyword' href='/suleyman-soylu/' title='Süleyman Soylu'>Süleyman Soylu</a>, <a class='keyword' href='/anadolu-ajansi/' title='Anadolu Ajansı'>Anadolu Ajansı</a> Editör Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. -4-<br><br> <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/icisleri-bakani-soylu/' title='İçişleri Bakanı Soylu'>İçişleri Bakanı Soylu</a>: 'Birileri '<a class='keyword' href='/turkiye/' title='Türkiye'>Türkiye</a>'de beka problemi yok' diyor. 15 Temmuz'dan bir gün önce Türkiye'de beka problemi var mıydı yok muydu ? 6-7 Ekim olaylarından üç gün önce Türkiye'de beka problemi var mıydı yok muydu?'<br><br> <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/icisleri-bakani-8735/' title='İçişleri Bakanı'>İçişleri Bakanı</a> Soylu: 'Görevden alma bir tedbirdir, iş işten geçmeden müdahale etmek demektir. O İçişleri Bakanlığının hakkıdır. Devlet, yasalar, kanunlar İçişleri Bakanlığına böyle bir hak vermiş, bizatihi bakanın kendisine böyle bir hak vermiştir.'