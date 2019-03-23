Soylu: "Güçlü Türkiye ile Coğrafyaya Barış ve Huzur Getireceğiz"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, "50 yıldır bu ülkede 4,5 yıl seçimin olmadığı hiçbir dönem yok. İlk kez 4,5 yıl seçimsiz bir döneme gidiyoruz. Türkiye
'nin ekonomisi gürül gürül. Bir taraftan yerli ve milli üreteceğiz. Bir taraftan da güçlü bir Türkiye ile etrafımızdaki coğrafyaya barış ve huzur getireceğiz. Bu ülkenin içerisinde huzuru bozan teröristlerin tamamını tasfiye etmek için büyük bir kabiliyet ortaya koyacağız." dedi.
Soylu, Nevşehir
Diriliş Meydanı'nda düzenlenen mitingde, halka hitap etti.
Terör örgütü PKK
'nın vekillerine milletin vekili demeyeceğini belirten Soylu, Kandil
'in robotları gibi davranan kişilerin, Diyarbakır
'da terörist cenazesini havalimanında karşılayacaklarını ancak Vali ve Emniyet Müdürünü arayarak, buna engel olduğunu belirtti.
Türkiye'nin sonuna kadar terörle mücadele edeceğini vurgulayan Soylu, teröristlerin başlarını dağlarda ezeceklerini aktardı.
Bakan Soylu, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Bugün ülkemizin Güneydoğu'sunda 24 saat huzur var. Bugün Nevşehir'de nasıl gecenin bir saatinde anne çocuğuyla beraber komşu gezmesinden evine rahat gidebiliyorsa, bilin ki Şırnak
, Batman
, Hakkari
, Yüksekova
, Silopi
de de rahatça gidebilir, her yerde. Terörist gelip birşey yapacak, esnafa çökecek haraç alacak, bunu tamamen ortadan kaldırdığımızı söylemek istiyorum. Allah'a şükürler olsun bugün bu huzuru çekemeyenler Türkiye'yi karıştırmaya çalışıyorlar. Neden önümüzdeki 4,5 yıl fırsat vermemek için. Ben 50 yaşına geldim. 50 yıldır bu ülkede 4,5 yıl seçimin olmadığı hiçbir dönem yok. İlk kez 4,5 yıl seçimsiz bir döneme gidiyoruz. Türkiye'nin ekonomisi gürül gürül. Bir taraftan yerli ve milli üreteceğiz. Bir taraftan da güçlü bir Türkiye ile etrafımızdaki coğrafyaya barış ve huzur getireceğiz. Bu ülkenin içerisinde huzuru bozan teröristlerin tamamını tasfiye etmek için büyük bir kabiliyet ortaya koyacağız. Dağlarda 15 bin terörist vardı. Şu anda 700 kişi kaldı. Son 30 yılın teröre katılımındaki en düşük düzeyindeyiz. 2018'de 136 kişi katıldı. Onun tam üç katı kadar teslim oldu. Onların büyük bir kısmı da ailelerin 'Gelin adalete teslim olun' çağrısına kulak verip, teslim oldular. Terör örgütünü teknolojik olarak, psikolojik ve fiili olarak çökertiyoruz. Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Son iki yılda 3 bin 333 teröristi, 3 bin 99 barınağı ve sığınağı yok ettik."
Teröre karşı çok güçlü bir mücadeleyi ortaya koyduklarını belirten Soylu, "299 diyorduk şimdi arkadaşlarımız bir tespit daha yaptılar. 325 HDP
'li ve PKK'lı belediye meclis üyesini CHP
, İYİ Parti
, artı Saadet Partisi
kendi listelerinden meclis üyesi adayı yaptılar." diye konuştu.
Soylu, belediye meclis üyeliklerine değinerek, 325 HDP, PKK meclis üyesinin kimisinin patlayıcı taşıdığını, kimisinin ise PKK adına uyuşturucu ürettiğini, kimisinin de Abdullah Öcalan
için açlık grevi yaptığını aktardı.
İYİ Parti, CHP ve Saadet Partisi'nin bu kişileri listelerinde aday göstermesine tepki gösteren Soylu, seçimlerde tehlikeli bir oyunun oynandığını bildirdi.
"Sezai Temelli
'Kürdistan'da biz kazanacağız' diyor. Türkiye'de Kürdistan diye bir yer var mı?" diyen Soylu, "CHP, Saadet ve İYİ Partisi genel başkanlarının bunlara tek bir söz söylediğini, siz hangi Kürdistan'dan bahsediyorsunuz? dediğini duyan var mı? Tezgah net. 'Teröre yardım ve yataklık eden 94 belediyemizi alırsınız' diyorlar. 'Şimdi biz sizin büyükşehirlerinize sızalım, oraları karıştıralım da görün.' diyorlar." ifadelerini kullandı.
Teröristlerin imhası kapsamında çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Soylu, şöyle konuştu:
"DHKP-C'nin Türkiye'deki tüm yöneticileri ya ölüdür ya tutukludur. PKK'nın Türkiye'de üst düzey yöneticisi kalmamıştır. Murat Karayılan
'a, Cemil Bayık
'a çağrı yapıyorum. Dağlarda 700 kişi var mağaralarda sıçan gibi saklanıyorlar. Gelin onlara yöneticilik yapın. Gelin de görün bizim evlatlarımız sizi nasıl parçalayacak. Bana kızıyorlar. Ne demişim? Okulların önünde uyuşturucu satan olursa ayaklarını kırın demişim. Cumhuriyet tarihinin en büyük yakalamalarını yaptık son 6 ayda, 7,2 ton esrar, 1,5 ton eroin, 1 tonun üzerinde kokain, 260 ton bonzai yakaladık. Çocuklarımızı zehirleyeceklerdi."
Soylu ayrıca uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyon sonucu 57 bin kişinin tutuklandığını anlattı.
Konuşmasının ardından Gülşehir
ilçesine geçen Soylu, Cumhuriyet Meydanı
'nda düzenlediği mitingde, AK Parti
Gülşehir Belediye Başkan adayı Fatih Çiftçi
ve "Cumhur İttifakı" için oy istedi.
Bakan Soylu, "31 Mart akşamı zayıflarsak, 1 Nisan
sabahı 6 yaşındaki masum çocukların eline taşı verirler, kaymakamların, valilerin itibarını altüst ederler. 31 Mart akşamı Cumhur İttifakı'na, Sayın Recep Tayyip Erdoğan
'a şu gücü bir verin de bakın 4,5 yılda Türkiye'yi nereye götürüyoruz. Sevgili Gülşehirliler, bizim boynumuzu Kandil'in önünde eğik bırakmayın, aynı zamanda FETÖ denilen şarlatanı bize güldürmeyin." diye konuştu.
Süleyman Soylu, PKK, Huzur, Türkiye, Güncel
Kaynak: AA