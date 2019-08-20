Soylu, HDP'li belediyelere kayyum atanmasıyla ilgili ilk kez konuştu: Siyasi değil

Katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır, Mardin ve Van'ın HDP'li belediye başkanlarının görevden alınarak yerlerine kayyum atanmasıyla ilgili, "Görevden alma kararı siyasi değil hukuk çerçevesinde idari bir karar. Burası bir hukuk devleti. Bir taraftan terör örgütü tutacak belediyeleri kendine merkez haline getirecek, adayları belirleyecek, oradan kendine finansman sağlayacak, devlet bunları görecek. Mahkemeler bu konuda dava açacaklar. Geçen dönemde görevden aldıklarımızla ilgili tutuklamalar var." dedi.

"HİÇBİRİNDEN SES ÇIKMADI"

Soylu, terörle ilişkilendirmelerine karşın HDP'den karşı bir yanıt gelmediğini belirterek, "Hiçbirinden bir ses çıkmadı, çıkamaz da. Devlet, hukuk ve demokrasiyle beraber bir daha bi işlere girmeyin diyor. işini yapıyorsa bu tip bağlantının içinde değilse benim işim onun görevini rahat bir şekilde yapmasını temin etmektir" dedi. Soylu, önceki soruşturmaların görevden almalara gerekçe gösterildiği iddialara ilişkin ise, "Bunların hepsi mugalata. Önce açılan da var sonra açılan da var. Seçim sürecinde yapılan konuşmalar var. Polisi öldüren teröristin mezarını ziyaret ediyor. Bu bir kamu görevlisi. Ne yapalım, bırakalım mı." dedi.

Soylu, terör örgütü tarafından yapılması planlanan kanlı bir bombalama eyleminin de engellendiğini söyleyerek, "Önemli bir ilimize doğru giden bombayı bugün Şanlıurfa'da yakaladık" dedi. Soylu, "Program arasında, 1 saat önce Şanlıurfa'dakinin dışında Kızıltepe'den bir ilimize giden bir bomba yakalandı. Üstelik iyi de bir patlayıcıydı" dedi.

KAPATILMASI YARGININ KARARI

Soylu, "Kişisel olarak HDP'nin kapatılması gerektiğini mi düşünüyornusuz" sorusuna ise "HDP bugün PKK'nın söylediğinin 1 milim dışına çıkamayacak durumdadır. Kapatılıp kapatılmaması yargının kararıdır. Bulunduğum makam birtakım şeylerin ihsas edilmesini bir şekilde durduran bir makamdır" yanıtını verdi.

"İLK KEZ BU HİZMETİ KAYYUMLARLA YAŞADIK"

Soylu, Diyarbakır, Mardin ve Van'daki bazı vatandaşların 'Biz ilk kez hizmeti bu kayyumlarla yaşadık' dediklerini iddia ederek, "Ben uzayda yaşamıyorum. Diyarbakır, Mardin ve Vanlı dostlarımız, hemşehrilerimiz var. Seçim öncesi dahil 'Bunların biz ne halt ettiklerini biliyoruz' diyor oradakiler. 'Biz ilk kez hizmeti bu kayyumlarla yaşadık' diyorlar. Bunu oradaki vatandaşlar söylüyor. Biz orada teröre belediyeleri kullandıracak hali 1 saniye bile tutmamız devlete, millete halel getirmektir." diye konuştu.

"EŞ BAŞKAN DEMEK DEVLETE KAFA TUTMAK DEMEKTİR"

Soylu sözlerine şöyle devam etti:

"Hepsi mahkemelere sevk edildi. Kandil'i niye eleştirmiyoruz. Bakın bakalım Van'daki belediye başkanı kaç gün yerinde durmuş. Hepsini eş başkan yapıyor. Eş Başkan devlete kafa tutmak demektir. Devleti tanımıyorum demektir. Bunları PKK'yla iltisaklı olduğunu söylüyorum. Benim görevim İçişleri Bakanı olarak bunu ortaya koyabilmektir.

Diyarbakır Belediye Başkanı'nın dosyası var. Gizlilik kararı var. Bu adamı nasıl tutarız, Allah bizi çarpar. kayyumların olduğu yerin yüzde 50'sinden fazlasını biz kazandık. Hakkari, Yüksekova merkez kaybetti. Diğer tarafta Şırnak'ın neredeyse Uludere'den tutun da Mardin'in Dargeçit'ine kadar biz kazandık."

"ELEŞTİRİLERE ÜZÜLDÜM"

Soylu, Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun kayyumlara tepki göstermesine ilişkin ise şunları kaydetti: "Sayın Gül Cumhurbaşkanlığı yaptı. Sayın Davutoğlu'nun ben de kabinesindeydim. İki eleştiriye hakikaten üzülüyorum. Binlerce insan seçimle gelip seçimle gidiyor. Burada konuşulan şey terör. Hukukun işlemesi ve demokrasinin korunması bizim temel sorumluluğumuzdur. PKK ile iltisaklı, terör bağlıntılı birisinin tedbiren alındığı andan itibaren bir itiraz oluyorsa siyasal itirazdır. Buna sadece üzülürüm."

MLKP AMERİKALILARLA GÖRÜŞTÜ

Öte yandan Soylu, Suriye'nin kuzeyine ilişkin de "Çok yakın zamanda, bundan 14 gün önce Suriye'nin bir tarafında bizim kırsalda bitirdiğimiz MLKP ile Amerikalılar görüştü" dedi.