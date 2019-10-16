Haberler » Güncel » Soylu: 'İlk yaptırımdan sonra mal bildirimimde herhangi bir değişiklik yok'

Soylu: "İlk yaptırımdan sonra mal bildirimimde herhangi bir değişiklik yok"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ABD'nin 3 bakana yönelik yaptırım kararına ilişkin, "İlk yaptırımdan sonra mal bildirimimde herhangi bir değişiklik yoktur.

16.10.2019 10:15
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ABD'nin 3 bakana yönelik yaptırım kararına ilişkin, "İlk yaptırımdan sonra mal bildirimimde herhangi bir değişiklik yoktur. Arz ederim." dedi.
Bakan Soylu, Cibuti İçişleri Bakanı Moumin Ahmed Cheick ve beraberindeki heyeti kabul etti.
İçişleri Bakanlığındaki kabulün ardından basın mensuplarının, ABD'nin, kendisinin de aralarında bulunduğu Türk bakanlara yaptırım kararıyla ilgili sorusunu yanıtladı. Soylu, "İlk yaptırımdan sonra mal bildirimimde herhangi bir değişiklik yoktur. Arz ederim." karşılığını verdi.
ABD'nin yaptırım kararı
ABD Hazine Bakanlığı, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Suriye'ye yönelik operasyonuna ilişkin yaptırım kararlarını duyurmuştu.
Bakanlık açıklamasında, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in yaptırım listesine alındığı bildirilmişti.
Soylu:

Amerika Birleşik Devletleri, Süleyman Soylu, Cibuti, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:42 Antalya'daki cinayet davasında karar
11:37 Beylikdüzü'nde üstü kapalı bank sayısı 120'ye çıktı
11:37 Buca Kent Konseyinden 'kadın kooperatifçi' atağı
11:37 Münbiç sınırında bekleyiş sürüyor
11:42 Ankara'da Barış Pınarı Harekâtı'na destek
11:41 Ceylanpınar'ın karşısındaki resulayn'da terör mevzileri vuruluyor
11:36 Nihat Hatipoğlu Hizan'da
16.10.2019 11:43:11