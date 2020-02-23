Haberler » Güncel » İçişleri Bakanı Soylu, Van'daki son durumu açıkladı: 250 konut ve 300 ahır yıkıldı - Haber

İçişleri Bakanı Soylu, Van'daki son durumu açıkladı: 250 konut ve 300 ahır yıkıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İran'da bu sabah meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin Türkiye'deki bilançosu hakkında açıklamalarda bulundu. 250 konutun ve 300 ahırın yıkıldığını belirten Bakan Soylu, "700 konutta da ağır hasar var" dedi.

23.02.2020 21:23 | Son Güncelleme: 23.02.2020 21:54

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'da bu sabah meydana gelen ve Van'ın Başkale ilçesinde de hissedilen 5,9 büyüklüğündeki depremin Türkiye'deki bilançosu hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, "250 konut ve 300 ahır yıkıldı, 700 konutta da ağır hasar var" ifadesini kullandı.

"HERHANGİ BİR CAN VE MAL KAYBI SÖZ KONUSU DEĞİL"

Bakan Soylu, İran'da saat 19.00'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depreme ilişkin yaptığı açıklamada ise "Yaptığımız tespitlerde herhangi bir can ve mal kaybı söz konusu değil" dedi.

VAN'DA 9 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İran'ın Hoy kentinde bu sabah 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Van ve çevresinde de hissedilen deprem, Başkale ilçesine bağlı kırsal mahalleler Özpınar, Güvendik, Kaşkol ve Gelenler'de yıkıma ve hasara yol açtı. Depremin ardından bölgeye ekipler sevk edildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki basın açıklamasında, İran merkezli 5,9 büyüklüğündeki depremin Van Başkale'de de hasara ve yıkıma yol açtığını hatırlatarak, "Depremin ilk anından itibaren bölgeye 25 ambulans, helikopter ambulans ve 13 UMKE ekibi yönlendirdik. Sabah saatlerinde yaşanan afette ne yazık ki 9 vatandaşımız hayatını kaybetti. 50 vatandaşımız yaralandı." dedi.

Koca, yaralıların bölgede 3 hastanede tedavi altına alındığını belirterek, bu yaralılardan 2'sinin yoğun bakımda ve sağlık durumlarının ağır olduğunu söyledi.

VanVan'daki depremin ardından Naci Görür'den önemli uyarı: Başkale Fayı, 5.8'den daha büyük deprem üretebilir

Son Dakika: İranSon Dakika: İran'daki 5.9 büyüklüğündeki deprem Van'da kerpiç evlerin yıkılmasına neden oldu

Son dakika: İranSon dakika: İran'da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem Türkiye'de de hissedildi

Son dakika: İranSon dakika: İran'daki depremin ardından Van'da hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi

İçişleri Bakanı Soylu, Van'daki son durumu açıkladı: 250 konut ve 300 ahır yıkıldı

Süleyman Soylu, Deprem, İran, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

01:00  23 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 23 Şubat 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
12:25  Hayrettin kimdir? Hayrettin Onur Karaoğuz nereli, kaç yaşında?
10:09  Sınıf tekrarı geri mi geliyor? Sınıfta kalma ne zaman kalktı? Sınıfta kalma var mı?
09:36  Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur kimdir? Muhterem Nur hayatı ve biyografisi!
23.02.2020 22:16:42