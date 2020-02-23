İçişleri Bakanı Soylu, Van'daki son durumu açıkladı: 250 konut ve 300 ahır yıkıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İran 'da bu sabah meydana gelen ve Van'ın Başkale ilçesinde de hissedilen 5,9 büyüklüğündeki depremin Türkiye'deki bilançosu hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, "250 konut ve 300 ahır yıkıldı, 700 konutta da ağır hasar var" ifadesini kullandı.

"HERHANGİ BİR CAN VE MAL KAYBI SÖZ KONUSU DEĞİL"

Bakan Soylu, İran'da saat 19.00'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depreme ilişkin yaptığı açıklamada ise "Yaptığımız tespitlerde herhangi bir can ve mal kaybı söz konusu değil" dedi.

VAN'DA 9 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İran'ın Hoy kentinde bu sabah 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Van ve çevresinde de hissedilen deprem, Başkale ilçesine bağlı kırsal mahalleler Özpınar, Güvendik, Kaşkol ve Gelenler'de yıkıma ve hasara yol açtı. Depremin ardından bölgeye ekipler sevk edildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki basın açıklamasında, İran merkezli 5,9 büyüklüğündeki depremin Van Başkale'de de hasara ve yıkıma yol açtığını hatırlatarak, "Depremin ilk anından itibaren bölgeye 25 ambulans, helikopter ambulans ve 13 UMKE ekibi yönlendirdik. Sabah saatlerinde yaşanan afette ne yazık ki 9 vatandaşımız hayatını kaybetti. 50 vatandaşımız yaralandı." dedi.

Koca, yaralıların bölgede 3 hastanede tedavi altına alındığını belirterek, bu yaralılardan 2'sinin yoğun bakımda ve sağlık durumlarının ağır olduğunu söyledi.