Soylu: "Kardeşlerimizle Birbirimize Düşürmeye Çalışanlara Tahammülümüz Kalmadı"

Kaynak: AA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "299 HDP'li ve PKK'lı belediye meclis üyesini CHP'den, İYİ Parti'den, Saadet Partisi'nden belediye meclis üyesi ve il genel meclis üyesi adayı yaptılar. Bunların bir kısmı PKK'dan hapis yatmış, bir kısmı PKK için haraç toplamış, bir kısmı Türkiye'nin bölünmesi için, Apo'nun İmralı'dan çıkabilmesi için açlık eylemleri yapmışlar." dedi.Soylu, Manavgat'ta seçim ofisi açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin uzun yıllardan beri birilerinin kumpası ile karşı karşıya kaldığını ancak milletin her zaman ülkesine sahip çıktığını söyledi.Yıllardır Türkiye'de, Türk-Kürt, Alevi-Sünni, sağ-sol diye insanların birbirine düşürülmeye çalıştığını dile getiren Soylu, "Bizi terörle, anarşiyle birbirimize düşürerek, kutsallarımıza, değerlerimize saldırarak terbiye etmeye çalıştılar. Ekonomik saldırılar yaptılar, boynumuz bükük olsun istediler. Hep elini açan Türkiye olsun istediler. Beraberliğimizden, kardeşliğimizden ürktüler. Hiç bu milletin yakasından düşmediler. Bizim çektiklerimizi bizden sonraki nesil çekmesin istiyoruz. Güçlü, bağımsız Türkiye'de yaşasınlar istiyoruz." diye konuştu.Gezi olaylarının Türkiye'ye büyük zarar verdiğini aktaran Soylu, "IMF'yi Türkiye'den göndermiştik, güçlü adımlarla ilerliyorduk. Herkes umut içindeydi. Türkiye'ye yılda 23,5 milyar dolar sadece uluslararası alandan yatırım geliyordu. Gezi olaylarıyla her şey altüst oldu. Faiz oranları yükseldi." ifadelerini kullandı."Bu milleti inançlarından koparmak istediler"HDP'nin ve PKK'nın durulmadığını, ülkenin huzurunu bozduğunu dile getiren Soylu, okulların, hastanelerin, kütüphanelerin yıkıldığını kaydetti.15 Temmuz darbe girişiminden sonra milletin gösterdiği duruşa rağmen yılmadıklarını anlatan Soylu, "Irak'ın kuzeyinde devlet kurdurmaya çalıştılar. Amerika ve Avrupa tahrik etti. Dertleri Türkiye'nin güneyine bir takoz çakmaktı. Ortadoğu'yu Türkiye'den ayırmaktı. Afrin'de terör merkezi oluşturmak istediler, koridor yapıp, Türkiye'yi ticaret yollarından, tarihinden uzaklaştırıp, küçültmek istediler. Ama lrak'ın kuzeyinde devlet kurabildiler mi? Hayır, kuramadılar. Recep Tayyip Erdoğan kurdurtmadı." değerlendirmede bulundu.Bir dönem çocukların Kur'an-ı Kerim'den uzaklaştırılmaya çalışıldığını, 'başı açık', 'örtülü' diye insanların birbirlerine düşürüldüğünü anlatan Soylu, "Bu milleti inançlarından, değerlerinden koparmak istediler. Her şeyden uzaklaştırmak istediler. Şimdi başı açık da örtülü de meclise giriyor mu? Giriyor. Ne oldu, memleket mi bölündü, ülke mi parçalandı? Benim ülkem büyüdü, Cumhuriyet büyüdü." dedi."Artık tahammülümüz kalmadı"HDP'li milletvekillerinin terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılması için İstanbul'dan Diyarbakır'a yürümek istediğini ancak izin vermediklerini anlatan Soylu, şunları söyledi:"Sizi yürüten adam değildir dedik, yürüyebildiler mi? Onlara diyorum ki, 'Size terörist cenazesini yasakladım.' Dün akşam bir terörist kendini asmış, onun cenazesine katılmak için 11 milletvekili Diyarbakır Havalimanı'na defnetmeye gidecekmiş. 'Ne havalimanına alacaksınız ne de mezarlığa alacaksınız' dedim. Bunların bu ülkeyi karıştırmasına müsaade etmeyiz. Buramıza kadar geldi, bizi kardeşlerimizle birbirimize düşürmeye çalışanlara tahammülümüz kalmadı artık. Bu milletin üzerindeki kirli oyunlara müsaade etmeyeceğiz. 13-14 yaşındaki kızları alıp, dağlara götürüp, orada hayvan Murat Karayılan'a, hayvan Cemil Bayık'ın masasına meze olup, taciz edenlere, tecavüz edenlere, burunlarından fitil fitil getirmezsek namerdiz."Terörle havadan, karadan mücadele ettiklerini anlatan Soylu, mayıs ayında devreye girecek insansız hava araçları ile teröristlerin kafalarını çıkaramayacaklarını belirtti."Adama reçeteyi vermişler, 'karıştıracaksın' diyorlar"Türkiye'nin üzerinde fitne tohumları ekildiğini belirten Soylu, şu değerlendirmede bulundu:"Adama reçeteyi vermişler, 'karıştıracaksın' diyorlar. 299 HDP'li ve PKK'lı belediye meclis üyesini CHP'den, İYİ Parti'den, Saadet Partisi'nde belediye meclis üyesi ve il genel meclis üyesi adayı yaptılar. Bunların bir kısmı PKK'dan hapis yatmış, bir kısmı PKK için haraç toplamış, bir kısmı PKK için uyuşturucu satmış, bir kısmı PKK'nın propagandasını yapmış. Bir kısmı Türkiye'nin bölünmesi için Apo'nun İmralı'dan çıkabilmesi için açlık eylemleri yapmışlar. Ne kadar bu ülkede bir hainlik varsa hepsini gerçekleştirmişler, şimdi CHP'nin, Saadet Partisi'nin ve İYİ Parti'nin çatısı altında başka birşey yapmaya çalışıyorlar."CHP'nin Antalya'daki adayları arasında terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük talep eden Baki Karaağaç'ın bulunduğunu söyleyen Soylu, buna benzer Türkiye genelinde 299, Antalya'da da 7 kişi olduğunu kaydetti.HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin, Ankara'da Mansur Yavaş, İstanbul'da da Ekrem İmamoğlu'nu destekledikleri yönünde açıklamada bulunduğunu ifade eden Soylu, bu sözleşmenin altında İYİ Parti'nin, Saadet Partisi'nin, CHP'nin ve Kandil'in imzası olduğunu söyledi.Vatandaşlardan 31 Mart'taki seçimler için destek isteyen Soylu, "Bunlara şerefli imzanın nasıl olacağını gösterin." çağrısında bulundu.Terörle Irak'ın kuzeyinde mücadele ettiklerini dile getiren Soylu, "15 bin terörist vardı bu dağlarda, 700 kaldı. Hiç merak etmeyin onları da bizim aslanlarımız kovalıyor, sıçan gibi kaçıyorlar." dedi.Uyuşturucu satıcılarına yönelik de önemli mücadele yürüttüklerini belirten Soylu, 57 bin uyuşturucu satıcısını cezaevine gönderdiklerini ve uyuşturucu satıcılarını da patronlarını da yerin 7 kat dibine gömeceklerini bildirdi.Kentlere huzur getirdiklerini belirten Soylu, 20 bin bekçi aldıklarını, 8 bin bekçi daha alacaklarını kaydetti.Vatandaşlarla sohbet eden, fotoğraf çektiren Soylu, kendisine ilettilen mektupları da inceleyip, danışmanına talimat verdi."AK Parti hizmet yapıyor, rakiplerimiz iftira ile siyaset yapıyor"Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de iki damla yağmurda sele dönüşen Manavgat'ı yaptıkları altyapı çalışmasıyla bu zulümden kurtardıklarını söyledi.Katlı köprülü kavşakları ilk defa bu dönem gerçekleştirdiklerini anlatan Türel, AK Parti olarak hizmet götürürken rakiplerinin ise yalan ve iftiralarla siyaset yaptığını ifade etti.Bakan Soylu, seçim ofisi açılış törenini ardından Manavgat'ta Kenan Ömer Kasapoğlu Camisi'nin açılışını da yaptı.