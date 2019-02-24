Soylu: "Kılıçdaroğlu Muhtarlığa Adaylığını Koysun, Onun Kazanmaması İçin Elimden Geleni Yaparım"

- <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/trabzon/' title='Trabzon'>Trabzon</a> Muhtarlar Buluşması</br> <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/icisleri-bakani-suleyman-soylu/' title='İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'>İçişleri Bakanı Süleyman Soylu</a>'nun konuşması TRABZON - <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/icisleri-bakani/' title='İçişleri Bakanı'>İçişleri Bakanı</a> <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/suleyman-soylu/' title='Süleyman Soylu'>Süleyman Soylu</a>, <a class='keyword' href='/trabzon/' title='Trabzon'>Trabzon</a> Muhtarlar Buluşması etkinliğinde konuştu. (5)