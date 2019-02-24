24 Şubat 2019, 13:16
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Soylu: "Kılıçdaroğlu Muhtarlığa Adaylığını Koysun, Onun Kazanmaması İçin Elimden Geleni Yaparım"

- Trabzon Muhtarlar Buluşması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması TRABZON - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon Muhtarlar Buluşması etkinliğinde konuştu.

- Trabzon Muhtarlar Buluşması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması TRABZON - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon Muhtarlar Buluşması etkinliğinde konuştu. (5) Süleyman Soylu, Trabzon, Güncel
Kaynak: AA