Soylu, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Szijjarto ile Görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, Macaristan
Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı
Peter Szijjarto ile görüştü.
"Budapeşte Süreci 6. Bakanlar Konferansı" kapsamında İstanbul
'a gelen Szijjarto ile Soylu'nun, Şişli
'deki bir otelde gerçekleşen görüşmesinde, iki ülke arasındaki iş birliğinin yanı sıra, "terör ve terörizmin her türlüsüyle mücadele" ve "göç" konuları ele alındı.
Görüşmede, ikili iş birliğinin devam etmesinin önemi de vurgulandı.
İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesinin de konuşulduğu görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.
Süleyman Soylu,Macaristan
Kaynak: AA