Soylu: "Madem PKK Siyasi Kolunun Vekilisiniz, Kendi Çocuklarınızı Dağa Terörist Yapsanıza"

Kaynak: AA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Millet İttifakı'nı eleştirerek, "Büyükşehirlerde beraber oldular, buralarda birbirlerini destekliyorlar. Tekrar ülkeyi huzursuzluğa götürmek istiyorlar. Sizlerden bunlara fırsat vermemenizi, yüz vermemenizi, elinizin tersiyle itmenizi istiyoruz." dedi.Çeşitli programlara katılmak üzere Bitlis'e gelen Bakan Soylu, kent merkezindeki Seçim Koordinasyon Merkezi önünde yaptığı konuşmada, bu milletin çok zor günler gördüğünü söyledi.Soylu, bu ülkede terör ve anarşiyi, döviz operasyonlarını, yüzde 8 binlik gecelik faizleri; değerlere ve kutsallara el uzatmaları, ülkenin ilerlemesini engellemek için Avrupa'da Amerika'da sürekli parmak sallamaları birlikte yaşadıklarını anlattı."Türkiye'nin ilerlemesine fırsat vermediler"Ülkenin ilerlemesine fırsat verilmediğini, ülkenin kardeşliğinin bozulması için türlü oyunların oynandığını aktaran Soylu, şöyle konuştu:"On yıllardır ülkedeki insanların birliğini, beraberliğini, Türkiye'nin büyümesini, özgürleşmesini, bağımsızlaşmasını engellemek için ellerinden geleni yaptılar. Bu kadar saldırı yaptılar, hiçbir zaman geri adım atmadınız. Yoksa savururlar, götürürlerdi bizi. Bizim vatanımızı, dünyanın en kıymetli hazinesini elimizden alırlar, bizi burada köle olarak kullanırlardı. Öyle dik durdunuz ki. 28 Şubat'ta bankaları hortumlayacağız diye irtica yaygarası kopardılar. 53,5 milyar dolar, bu milleti soyup soğana çevirdiler. Gezi olaylarında bu ülkede faiz 3,5-4'tü. Türkiye çok büyük yatırım yapacaktı. IMF'yi bu ülkeden koluna çantasını verip göndermiştik. İlk kez sıçrama gerçekleştirdik Erdoğan'ın gelmesiyle. Ardından tekrar sıçrama gerçekleştirecektik ona müsaade etmediler."Doğu ve Güneydoğu'da camilerin, kütüphanelerin yakıldığını, insanları birbirine düşürmek için, bölgenin yaşanmaz hale gelmesi için ellerinden geleni yaptıklarını vurgulayan Bakan Soylu, son düzlüğe girdiklerinde dolar operasyonları ile bu ülkede hükümetle milletin arasını açmaya çalıştıklarını kaydetti."Kurdukları tezgahlara düşmemek lazım"Soylu, ülkenin gelişmesini istemeyenlerin işlerini güçlerini bırakarak milletin yarına güçlü adım atmaması için çalıştığını ifade ederek, bu odakların hiç geleceğe baktırmadığını, ufka bakanlara da iftira atarak başka işlerle meşgul etmeye çalıştıklarını belirtti.Uzun yıllardan beri Türkiye'yi böyle oyunların ve kumpasların içine ittiklerini kaydeden Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:"Aynı zamanda terörizmle Türkiye'yi uğraştırdılar. PKK diye bir terör örgütü kurdular. Pervin Buldan bir söz söyledi. "40 yıllık tarihimizi 31 Mart'ta taçlandıracağız' Benim bölgede yaşayan Kürt kardeşlerimin tarihi 40 yıllık mıdır? Bu cahil. 639'da İslamiyetle müşerreflendi Diyarbakır. 2 peygamber var orada. 35 medeniyet var Diyarbakır'da. Bunu nereye koyacağız? Erenler diyarı Bitlis'i nereye koyacağız? Bizi kökenlerimizden ayırmaya çalışıyorlar. İnancımızdan, imanımızdan, kardeşliğimizden, birliğimizden, beraberliğimizden ayırmaya çalışıyorlar. 'Buralarda HDP kazanacak, batıda zillet ittifakına oy vereceğiz' diyorlar. Kendilerine ait tezgah ortaya koymuşlar. Buna düşmemek lazım.""Kendi çocuklarınızı dağa götürüp terörist yapsanıza"Teröre yardım ve yataklık yapan 94 belediyeye kayyum atadıklarını söyleyen Bakan Soylu, şunları kaydetti:"Sadece 30 kez Hakkari'ye gittim. Sadece terör olmasın diye değil, güvenlik kuvvetlerimizi yönetmek için değil, başka bir şey için gittim. Çocuklarımızın, insanlarımızın, kardeşlerimizin, aynı millet olduğumuz insanların yakasından terörü düşürüp onların geleceğe umutla bakmasını sağlayabilmek, çocuklarımızın mühendis, doktor, öğretmen olması, geleceğe umutla bakması için, ellerimizi onlara uzatıp 'Yalnız değilsiniz, kimsesiz değilsiniz' demek için. Büyük bir mücadele veriyoruz. Derdimiz ne? Hakkari'de havalimanı yapıldı. 507 kez saldırdılar. Buralarda çatışma olursa, kaos, terör olursa, anarşi olursa kim gelir yatırım yapar. Ağrı'da tekstil fabrikasının temelini attık. 5 bin kişi çalıştıracak fabrikası Ağrı'ya geldi. Burada huzur olmasa kimse gelir mi, iş alanı açar mı? Sabah Eruh'taydım, Türkiye'nin kendi ölçeğindeki nüfusuna göre batıdaki bütün yerlerden üstün noktada. Her tarafta çalışmalar yapılmış. Muhteşem bir Eruh olmuş. Huzur olmasa bunlar olabilir mi? 15 Temmuz'dan bu yana attığımız adımlarla bölgede teröre geçit vermiyoruz. Milletimiz bunun yoksulluğunu, mağduriyetini yaşadı. Yüksekova havalimanı açılacağı gün her yere kağıt dağıttılar, bu havaalanından uçmayacaksınız dediler. İlk kim uçtu biliyor musunuz? Pervin Buldan uçtu, VIP'ten uçtu. Niye bu vatandaşın çocuklarını alıp dağa götürüp terörist yapmak istiyorsunuz? Madem PKK siyasi kolunun vekilisiniz, kendi çocuklarınızı dağa terörist yapsanıza. Bu milletin çocuklarından, evlatlarından ne istiyorsunuz?""Bölgenin zenginlikleri terör yüzünden kullanılamıyor""Bölgedeki Kürt ve Arap kardeşlerimize söylüyoruz; terör bizim işimiz. Bundan sonra terör semtinize uğrayamaz. Siz, çocuklarınızı yarına hazırlamaya bakın." diyen Soylu, Kato, Cudi, Gabar, Tendürek dağlarına, Faraşin Yaylası'na gittiğini, bölgenin çok büyük zenginliklerinin olduğunu ancak terör yüzünden kullanılamadığını belirtti.Terörün tasfiye edilmesiyle, ortadan kaldırılmasıyla bölgenin istihdam sorunun olmayacağını aktaran Soylu, huzurun sağlanmasıyla bölge illerinin turistlerle dolduğunu, otellerde boş yatağın kalmadığını söyledi.Önceki yönetimlerin kentlerin gelişmesi için hiçbir çalışma yapmadığını vurgulayan Soylu, "Ağrı'dan geliyorum. 2,5 yıl önce şimdi Muş'tan belediye başkan adayı olan adam Ankara'dan kumarhaneden dönmediği için Ağrı çöp kokuyordu. Bunu mu yaşamalıyız? Etnik köken üzerinden milleti birbirine düşürecekler, milletten haraç toplayacaklar, ABD'den silah alacaklar, milleti birbirine düşürecekler, sonra bir elleri yağda, bir elleri balda yaşayacaklar millete sıkıntı çektirecekler. Çektiremeyecekler bundan sonra." ifadesini kullandı."Ülkeyi huzursuzluğa götürmek istiyorlar"Şimdi başka bir tezgahın ortaya konulduğunu, CHP, Saadet Partisi, İYİ Parti, HDP, PKK, FETÖ'nün bir araya geldiğini anlatan Soylu, İçişleri Bakanı olarak işinin meseleleri önceden görerek önlem almak ve vatandaşlara anlatmak olduğunu söyledi.Millete giden paraların terör örgütüne gönderilmesinin, belediyelere giden insanlara "Sen dağa gidersen kardeşini işe alacağız" demenin, lojistik sağlamanın, erzak göndermenin, belediyeyi terör örgütünün eline vermenin, 16-17 yaşındaki çocukların belediyeyi yönetmesinin doğru olmadığını kaydeden Soylu, 94 belediyeyi görevden aldıktan sonra illerdeki çok önemli sorunların giderildiğini, vatandaşların hizmetlerle buluştuğunu ifade etti.Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın devrim gerçekleştirdiğini, Avrasya tünelini, şehir hastanelerini, dünyanın en büyük tünellerini, barajlarını yapmanın yanında, yıllarca terör örgütlerinin kullandığı bir açığı kapatarak bölgenin makus talihini yendiğini belirtti.Şimdi batıda ne varsa doğuda da aynı hizmetlerin olduğunu söyleyen Soylu, şunları kaydetti:"Doğu ile batı arasında fark kalmadı. Her yerde havalimanları, bölünmüş yollar inşa edildi, üniversiteler kuruldu. Bu bizim hayal edemeyeceğimiz bir şeydi. Güçlü olmak zorundayız. Yeni Zelanda'da olanları gördük. Teröristin biri geldi herkesi taradı. Kendiliğinden mi oldu? Hayır. Afganistan'da, Pakistan'da, Yemen'de ne oluyor? Takılmış HDP, PKK'nın siyasi kolu Amerika'nın peşine. ABD nereye özgürlük verdi? Suriye'de, Irak'ta, Afganistan'da, Pakistan'da rahatlık mı var? Amerika'dan, Avrupa'dan medet umuyorlar. Biz milletimizden medet umuyoruz. Büyükşehirlerde beraber oldular, buralarda birbirlerini destekliyorlar. Tekrar ülkeyi huzursuzluğa götürmek istiyorlar. Sizlerden bunlara fırsat vermemenizi, yüz vermemenizi, elinizin tersiyle itmenizi istiyoruz. Bu seçim bir ders verme seçimi değil. Aynı zamanda bir güç, kuvvet verme seçimidir. Sizden güç ve kuvvet istiyoruz. Teröristler burnunu artık çıkaramıyor hiçbir yerde, çıkaramayacaklar. Siz o işi bize bırakın. Tarihimizde hiç olmadığımız kadar bu konuda güçlüyüz. Artık bu milletin yakasına musallat olanlardan bu milleti kurtaracağız."Konuşmasının ardından vatandaşlara karanfil dağıtan Soylu, daha sonra Ahlat ilçesine geçti.