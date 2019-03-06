06 Mart 2019, 10:55
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Soylu: "(Millet İttifakı) Bizim Yaptığımız Tespitlerde, Bu İttifaka Hdp Her Yönüyle Destek Veriyor"

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları
ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. -3-

Soylu: "24 Haziran'da HDP'yi Meclis'e taşıyan CHP'dir ve Kılıçdaroğlu'dur. Bunun sorumluluğu bu dünyada da öteki dünyada da onlardadır."

İçişleri Bakanı Soylu: "(Millet İttifakı) Bizim yaptığımız tespitlerde, bu ittifaka HDP her yönüyle destek veriyor."

İçişleri Bakanı Soylu: "94 belediye başkanı teröre karıştığı için alındı. Teröre karışmayan 2-3 belediye başkanı var, onları almadık mesela, müdahale etmedik. Onları dışladılar zaten." Anadolu Ajansı, Halkların Demokratik Partisi, Süleyman Soylu, Güncel
Kaynak: AA