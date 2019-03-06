Soylu: "(Millet İttifakı) Bizim Yaptığımız Tespitlerde, Bu İttifaka Hdp Her Yönüyle Destek Veriyor"

- <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/icisleri-bakani-suleyman-soylu/' title='İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'>İçişleri Bakanı Süleyman Soylu</a>'nun açıklamaları</br>ANKARA - <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/icisleri-bakani-8735/' title='İçişleri Bakanı'>İçişleri Bakanı</a> <a class='keyword' href='/suleyman-soylu/' title='Süleyman Soylu'>Süleyman Soylu</a>, <a class='keyword' href='/anadolu-ajansi/' title='Anadolu Ajansı'>Anadolu Ajansı</a> Editör Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. -3-<br><br>Soylu: '24 Haziran'da <a class='keyword' href='/hdp/' title='HDP'>HDP</a>'yi Meclis'e taşıyan CHP'dir ve <a class='keyword' href='/kilicdaroglu/' title='Kılıçdaroğlu'>Kılıçdaroğlu</a>'dur. Bunun sorumluluğu bu dünyada da öteki dünyada da onlardadır.'<br><br> <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/icisleri-bakani-soylu/' title='İçişleri Bakanı Soylu'>İçişleri Bakanı Soylu</a>: '(Millet İttifakı) Bizim yaptığımız tespitlerde, bu ittifaka HDP her yönüyle destek veriyor.'<br><br> <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/icisleri-bakani/' title='İçişleri Bakanı'>İçişleri Bakanı</a> Soylu: '94 belediye başkanı teröre karıştığı için alındı. Teröre karışmayan 2-3 belediye başkanı var, onları almadık mesela, müdahale etmedik. Onları dışladılar zaten.'