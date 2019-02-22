Soylu: "(Millet İttifakı) Kol Kola Girmişler.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, Akdağmadeni
ilçesinde AK Parti
Seçim Ofisi açılışında vatandaşlara hitap etti. (3)
"Bir tek şey bizi dik yürütüyor. 50 gramlık verdiğiniz oy pusulası, verdiğiniz rey, verdiğiniz oy, sandık ve demokrasi bizi dik yürütüyor"
"7 Haziran tarihinde beraber çak yaptılar. Nasıl salladık dediler, hatırlıyor musunuz?"
"Amerika Murat Karayılan
'a zehirli silah vermiş. Yanına birisi giderse zehirli silahı atsın da karşısındakini öldürsün diye"
"Bunlar PKK
ile beraber değil mi? Saadet Partisi
bir taraftan, ötekisi bir taraftan, CHP
bir taraftan kol kola girmişler. Birilerinin talimatıyla Türkiye
'nin önünü kesmeye çalışacaklar"
AK Parti, Akdağmadeni, Süleyman Soylu, Güncel
Kaynak: AA