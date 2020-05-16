Soylu, Namaz Dağı Üs Bölgesi'nde askerlerle iftar yaptı (2)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun askerle sohbet etmesi Bakan Soylu'nun askerle beraber iftarını açması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı araması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın askerlerle konuşması ŞIRNAK - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Namaz Dağı Üs...

16.05.2020 21:03 | Son Güncelleme: 16.05.2020 21:07
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun askerle sohbet etmesi
Bakan Soylu'nun askerle beraber iftarını açması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı araması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın askerlerle konuşması ŞIRNAK - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Namaz Dağı Üs Bölgesi'nde askerler ile mevzide iftar yaptı. İftar sofrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi gerçekleştirildi. (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Namaz Dağı üs bölgesinde askerlerle iftar yapan Bakan Soylu ile telefonla görüşerek askerler ve ailelerinin bayramını kutladı. Soylu, Namaz Dağı Üs Bölgesi’nde askerlerle iftar yaptı (2)

Kaynak: AA

Etiketler: Cumhurbaşkanı, Güncel, Haber

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