Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

İçişleri Bakanlığının aldığı sokağa çıkma yasağı, Cumhurbaşkanlığını rahatsız etti

İçişleri Bakanlığı kaynakları, geçtiğimiz Cuma günü sokağa çıkma yasağının geç saatte ilan edilmesiyle fırın ve marketlerde oluşan yoğunluktan dolayı ortaya çıkan koordinasyonsuzluğun; Bilim Kurulu, Sağlık Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığında rahatsızlığa yol açtığını söyledi. Kaynaklar ayrıca, yasakların haftaya da devam edebileceğini belirtti.

12.04.2020 08:13 | Son Güncelleme: 12.04.2020 08:43

İçişleri Bakanlığınca yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma yasağının önümüzdeki hafta sonu için de gündeme gelebileceği ifade edildi.

Geçtiğimiz Cuma gecesi, İçişleri Bakanlığı sürpriz bir karara imza atarak 30 büyükşehirde ve Zonguldak 'ta 48 saatliğine sokağa çıkma yasağı ilan etti. Kamuoyuna saat 21.44'te yapılan ilk duyuruda yasağın detaylarına ilişkin bilgi verilmeyince yurdun bazı kesimlerinde panik havası hakim oldu ve vatandaşlar fırınlar ile marketlere hücum etti.

Ardından Bakanlık konuyla ilgili bir açıklama daha yaptı. Bu kez saat 22.45'te yapılan duyuruda (Yani tam 61 saat sonra) fırınlar, su satıcıları, eczanelerin de aralarında olduğu bazı yerlerin açık olacağı bildirildi.

BİLİM KURULU VE CUMHURBAŞKANLIĞI RAHATSIZ OLDU

Milliyet'ten Kıvanç El'in haberine göre, İçişleri Bakanlığındaki kaynaklar, bu sürede ortaya çıkan koordinasyonsuzluğun başta Bilim Kurulu olmak üzere Sağlık Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığında da rahatsızlığa yol açtığını kaydetti. Akşam 21.00'den sonra kapalı olması gereken marketlerin açık olmasına da işaret eden kaynaklar, yaşanan tablonun hem koordinasyonsuzluk hem de korona tedbirlerine ilişkin yeterli denetim yapılmadığını göz önüne serdiğini belirttiler.

YASAKLAR HAFTAYA DEVAM EDEBİLİR

Öte yandan söz konusu kaynaklar, 31 şehirde uygulanan 48 saatlik sokağa çıkma yasağının önümüzdeki hafta da uygulanabileceğini, eğer durum daha vahim bir hal alırsa daha sıkı yaptırımlar uygulanabileceğini de belirtti.

İçişleri Bakanlığının aldığı sokağa çıkma yasağı, Cumhurbaşkanlığını rahatsız etti
Etiketler: Zonguldak, Politika, Güncel

İlgili Haberler

Bu görüntü uzmanları çok kızdırdı: Bakan Koca’nın bir aylık emeği, 1 gecede heba olduBu görüntü uzmanları çok kızdırdı: Bakan Koca'nın bir aylık emeği, 1 gecede heba oldu
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Politika Manşet

Haberler

Sağlık Bakanı, ağır vakalarla ilgili olumlu gelişmeyi gece yarısı paylaştı Haberler
Sağlık Bakanı, ağır vakalarla ilgili olumlu gelişmeyi gece yarısı paylaştı
Dikkat çeken anket sonucu: Koronavirüs, kadına şiddeti artırdı Haberler
Dikkat çeken anket sonucu: Koronavirüs, kadına şiddeti artırdı
Koronavirüsün daha önce görülmeyen iki yeni belirtisi daha ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsün daha önce görülmeyen iki yeni belirtisi daha ortaya çıktı
Bu görüntü uzmanları çok kızdırdı: Bakan Koca’nın bir aylık emeği, 1 gecede heba oldu Haberler
Bu görüntü uzmanları çok kızdırdı: Bakan Koca'nın bir aylık emeği, 1 gecede heba oldu
Türkiye, yeni güne 2 farklı bölgedeki depremlerle başladı Haberler
Türkiye, yeni güne 2 farklı bölgedeki depremlerle başladı
’Türkiye’de WhatsApp yazışmaları denetlenecek’ iddiasına konunun uzmanı açıklık getirdi Haberler
"Türkiye'de WhatsApp yazışmaları denetlenecek" iddiasına konunun uzmanı açıklık getirdi
Bilim insanları: Temmuz’dan önce kontrol altına alınması imkansız Haberler
Bilim insanları: Temmuz'dan önce kontrol altına alınması imkansız
Bilim Kurulu Üyesi, son 6 günün korona verilerini değerlendirip güzel haberi verdi Haberler
Bilim Kurulu Üyesi, son 6 günün korona verilerini değerlendirip güzel haberi verdi
Haberler ›› Politika ››İçişleri Bakanlığının aldığı sokağa çıkma yasağı, Cumhurbaşkanlığını rahatsız etti - Haberler

Son Dakika Politika Haberleri

09:34: İran'daki deprem Van'da da hissedildi - Haberler 09:22: (Özel) Köpeğini ameliyata götüren çiftle polisin diyaloğu dikkat çekti - Haberler 09:21: Sokağa çıkma yasağını delen genç: "Allah bana ceza veriyor" - Haberler 09:21: (Özel) Motosikletle polisten kaçan şahısların yakalandığı anlar havadan görüntülendi - Haberler 09:19: (Özel) Sokağa çıkma yasağını delen genç: "Allah bana ceza veriyor" - Haberler 09:01: Hong Kong'lu bilim insanları: Temmuz'a kadar kontrol altına alınması imkansız - Haberler 08:13: İçişleri Bakanlığının aldığı sokağa çıkma yasağı, Cumhurbaşkanlığını rahatsız etti 23:45: Sunucu Erem Şentürk'ü önce elektrik çarptı, sonra ayağı kaydı