Haberler» Güncel» Haber

Soylu'nun kabulü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Vietnam Komu¨nist Partisi Merkez Komitesi Sekreteri Truong Thi Mai ve beraberindeki heyeti kabul etti.

22.08.2019 17:58 Soylu'nun kabulü
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Vietnam Komu¨nist Partisi Merkez Komitesi Sekreteri Truong Thi Mai ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Bakan Soylu, resmi çalışma ziyareti kapsamında Türkiye'de bulunan Truong Thi Mai ve beraberindekileri Bakanlık girişinde karşıladı.
Truong Thi Mai'nin şeref defterini imzalamasının ardından heyetlerarası görüşmeye geçildi.
Görüşme, görüntü alınmasının ardından basına kapalı devam etti.
Görüşmede, iki ülke arasında nüfus ve vatandaşlık hizmetleri, başta FETÖ olmak üzere terörizm, örgütlü suçlar ve düzensiz göç ile mücadele alanlarında iş birliği konularının gündeme geldiği öğrenildi.

Süleyman Soylu, Türkiye, Vietnam, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:10   Ebulfeyz Elçibey vefatının 19. yılında anıldı
18:10   İzmir'de, büyük 'skunk' operasyonu
18:08   DHA YURT BÜLTENİ-19
18:08   Prof. Dr. Nurdoğan Rigel'in "düşük not cezası" itirazına ret
18:08   Denizli'de uyuşturucu operasyonu
18:07   PROF. DR. NURDOĞAN RİGEL'İN "DÜŞÜK NOT CEZASI" İTİRAZINA RET
18:07   Millet Bahçesi'nin scooterli güvenlik görevlileri