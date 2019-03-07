Soylu'nun "Tutuklanacaklar" Sözleri, Almanya'yı Rahatsız Etti: Endişeliyiz

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun tartışma yaratan "Almanya'da terör örgütü toplantılarına katılıp Türkiye'ye gelenler tutuklanacaklar" yönündeki sözleri için, "Bunlar kabul edilemez ve bizi endişelendiren açıklamalardır" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, "Almanya'da terör örgütü toplantılarına katılıp" tatil amacıyla Türkiye'ye gelenlerin havalimanlarında tutuklanacakları yönündeki sözleri Ankara-Berlin hattındaki tansiyonu tırmandırdı.

DW Türkçe'nin haberine göre Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Berlin'de ağırladığı Hırvat mevkidaşı Marija Pejcinovic-Buric ile ortak basın toplantısında, İçişleri Bakanı Soylu'nun Almanya'da tartışma yaratan açıklamaları hakkındaki soruları yanıtladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

"BUNLAR KABUL EDİLEMEZ"

Soylu'nun açıklamalarını incelemekte olduklarına işaret eden Maas, Ankara ile görüşme trafiğinin sürdüğünü duyurdu. Maas, Soylu'nun sözleri hakkında ise "Bunlar kabul edilemez ve bizi endişelendiren açıklamalardır" ifadelerini kullandı.

"BU ADIMLARI ATMA HAKKINI SAKLI TUTUYORUZ"

"Türk Hükümetinin sorumlularıyla irtibat halindeyiz" diyen Alman Dışişleri Bakanı Maas, ayrıca kapsamlı değerlendirmeler neticesinde genel resmi gördükten sonra atılacaklar adımlar konusunda da karar verileceğini kaydetti.

Maas konuşmasını, "Bu adımları atma hakkını saklı tutuyoruz" sözleriyle tamamladı.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas

ALMANYA DIŞİŞLERİ, TÜRKİYE'YE GELECEKLERİ UYARMIŞTI

Alman basınında yer alan Soylu'nun açıklamaları dün Alman hükümetinin olağan basın toplantısında da gündeme gelmiş, sorular üzerine Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Adebahr, "Bu açıklamaların mevcut durumda hiç de yararlı olmadığı çok açık" açıklamasını yapmıştı.

Adebahr ayrıca Türkiye'ye seyahat etmek isteyenlere, Alman Dışişleri Bakanlığı'nın seyahat uyarılarına yer verdiği internet sayfasına bakmalarını tavsiye etmişti.