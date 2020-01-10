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Soylu: "O insanların yeniden kendi hayatlarıyla buluşabilmeleri için çaba sarfediyoruz"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "10 Ocak İdareciler Günü" münasebetiyle Gölbaşı Vilayetler Evi'nde düzenlenen akşam yemeğine katıldı.

10.01.2020 23:15 | Son Güncelleme: 10.01.2020 23:17
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "10 Ocak İdareciler Günü" münasebetiyle Gölbaşı Vilayetler Evi'nde düzenlenen akşam yemeğine katıldı.
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"Üç harekat bölgesinin toplam alanı 8.161 kilometre kare. Burada yaklaşık 1,5 milyon insan yaşıyor. Bu üç bölgede toplam 15 mülki idare amirimiz, milli danışman olarak görev yapıyorlar. Toplam 18 yerel meclisle birlikte buraya danışmanlık ortaya koymaya çalışıyorlar"
"Biz sadece Türkiye'de ev sahipliği yapmıyoruz ki. Bütün dünyaya bu üç bölgede yaptıklarımız büyük bir örnektir. Bunun dünyada hiçbir yerde karşılığı söz konusu değildir. Biz orada sömürmüyoruz. Sadece, o insanların yeniden kendi hayatlarıyla buluşabilmeleri için, güvenliği oluşturabilmek için çaba sarfediyoruz""
Soylu:

Süleyman Soylu, Güncel

Kaynak: AA


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