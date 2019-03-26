Soylu: Patlayıcı Taşıyanların Belediye Meclis Üyeliğinde Ne İşi Var?

Kaynak: DHA

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Bayrampaşa'da düzenlenen mitingde konuştu. Sultangazi'deki programın ardından Bayrampaşa'ya geçen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Kartaltepe Yeni Cami Meydanı'nda konuştu. Terörle mücadele konusunda atılan adımlara değinen Soylu, "Doğu ve Güneydoğu bugün 24 saat huzur içinde. Orada belediyeleri görevden aldık ve teröre yardımı da böylece engellemiş olduk. Son 2 yıldır orada hizmetlerimizi çok güzel yapıyoruz. Biz son 2 yılda 3 bin 300 teröristi etkisiz hale getirdik. Bu sayının 160'tan fazlası üst düzey yöneticilerdi. 40 yıllık tarihte son 30 yılın teröre katılımdaki en düşük yılı bu yıl. Terör örgütlerine katılımın tam 3 katı kadar teröristi teslim aldık. Terör örgütünü, psikolojik, teknolojik olarak çökertiyoruz. Yüzdük yüzdük sonuna geldik. Şimdi büyükşehirlerden terör örgütlerine can suyu vermek istiyorlar. 325 HDP'liyi CHP, Saadet Partisi ve İYİ Parti listelerinden meclis üyesi yazdı. Patlayıcı taşıyanların belediye meclis üyeliğinde ne işi var?" dedi.Soylu konuşmasının devamında, "31 Mart Seçimlerinden biz zayıflarsak, geziciler, 17-25 Aralıkçılar, 15 Temmuzcular ve döviz operasyonlarını yapanlar hepimizin üstüne çullanacaklar. Çok net söyleyeyim hareket ettirmeyecekler. 6 yaşındaki mahzun çocukların eline taşı verirler, vali ve kaymakamlarımızı dışarı çıkarmazlar. Biz bu fotoğrafı daha önce gördük. Tekrar kaseti başa sarmayalım" diye konuştu.