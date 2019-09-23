Soylu: Sabahat Akkiraz konserine 'izin verin' diye talimat verdim, engellemek ne demek?

Batıkent Kültür Festivali kapsamında Lâl Gazel, Ahu Sağlam, Metanu ve Sabahat Akkiraz katılımıyla gerçekleşecek konser güvenlik engeline takıldı. Ankara Valiliği, konseri güvenlik gerekçesiyle yasakladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek'in konser yasağına ilişkin sorusunu yanıtladı. Soylu, konserin engellenmemesi için talimat verdiğini söyledi.

SABAHAT AKKİRAZ TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Akkiraz, konserin yasaklanmasına "Başkent'te, ülkemizin göbeğinde bu bahane ile konser yasaklamak çok kırıcı. Suçumuz Türkü söylemek birilerine göre. Kimse türkülerimizi susturamaz" ifadeleriyle tepki gösterdi.

SOYLU: İZİN VERİN DİYE TALİMAT VERDİM

Zeyrek'in bugün Soylu'nun ifadelerini de aktardığı yazısının ilgili kısmı şöyle: "Sabahat Akkiraz'ın Ankara'da vereceği konser, Valilik tarafından engellenmişti."Bu çağda böyle kafa olmaz, bu işte bir tuhaflık var" dedim ve konuyu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sordum. Bir süre sonra aradı ve "Orada birkaç günlük bir etkinlik için başvuru yapılmış. Valilik Sabahat Akkiraz konseri olduğunu bile bilmiyordu. 'İzin verin' diye talimat verdim. Engellemek ne demek" dedi. Bakan Bey'in talimatı Valiliğe ulaştığında iş işten geçmiş olsa gerek.

SABAHAT AKKİRAZ KİMDİR?

Sabahat Akkiray (d. 6 Şubat 1955), bilinen adıyla Sabahat Akkiraz, Türk halk müziği sanatçısı, siyasetçi, milletvekili. 24.dönem TBMM seçimleri'nde İstanbul 3. bölgeden CHP milletvekili seçilmiştir.

Babası Sivas-Kangal, Annesi Malatya, Arguvanlıdır. Müzik eğitimine aile içinde başladı. Çocukluk yıllarında, ailesi ile birlikte Almanya'ya göç eden sanatçı, ilk ve orta okulu bu ülkede bitirdi. Daha sonra Türkiye'ye dönerek 1983 yılında Şafak Söktü adını taşıyan profesyonel anlamda ilk albümünü çıkardı. İlerleyen yıllar içinde Arif Sağ, Musa Eroğlu, Muhlis Akarsu, Aşık Daimi, Feyzullah Çınar, Davut Sulari gibi sanatçılarla çalıştı.

Çok özgün kabul edilen ses tonu ve olağanüstü yeteneği , dünya üzerinde etnik müziğin en iyi tanınan isimlerinden biri olmasını sağladı. Pek çok kez ülke dışında konserlere katıldı, yabancı albümlerde çalışmaları ve derlemeleriyle yer aldı. Batı müziğine verdiği önemi konserlerine de yansıttı.