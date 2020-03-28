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Soylu: "Sağlık kontrollerinde ateş, öksürük görüldüğünde, sağlık birimlerimiz de var, onların...

Soylu: "Sağlık kontrollerinde ateş, öksürük görüldüğünde, sağlık birimlerimiz de var, onların tavsiyesiyle 14 günlük karantina uygulanacak.

28.03.2020 18:40 | Son Güncelleme: 28.03.2020 18:40
Soylu:
Soylu: "Sağlık kontrollerinde ateş, öksürük görüldüğünde, sağlık birimlerimiz de var, onların tavsiyesiyle 14 günlük karantina uygulanacak."
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Kaynak: AA

Etiketler: Politika

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Haberler ›› Politika ››Soylu: 'Sağlık kontrollerinde ateş, öksürük görüldüğünde, sağlık birimlerimiz de var, onların... - Haberler

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