Soylu: Şehirler arası otobüs yolculuklarının yüzde 99.75 azaldı
Koronavirüs gündemiyle ilgili açıklama yapan ve şehirler arası otobüs yolculuklarının yüzde 99.75 azaldığını belirten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İlk bulaşıcı vakayı yurt dışından aldık.
30.03.2020 16:12 | Son Güncelleme: 30.03.2020 16:17
Koronavirüs gündemiyle ilgili açıklama yapan ve şehirler arası otobüs yolculuklarının yüzde 99.75 azaldığını belirten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İlk bulaşıcı vakayı yurt dışından aldık. Özellikle İstanbul'da çok dikkatli olmalıyız" dedi.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler: Süleyman Soylu, Koronavirüs, Ekonomi