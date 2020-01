Soylu: "Selahattin Demirtaş tiyatro yazıyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın "Devran" isimli kitabından sahneye uyarlanan tiyatro oyununa ilişkin, "Kobani olaylarını hatırlıyor musunuz? Her yeri yakıp yıktılar, 39 kişiyi katlettiler. Talimatı PKK verdi. Türkiye 'ye talimatı, o günkü HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve onların merkez yönetim kurulu üyeleri getiriyor. Selahattin Demirtaş bir tiyatro yazıyor. Birileri de karşısına geçip o tiyatroyu seyrediyor, alkışlıyor." dedi.Bakan Soylu, Kastamonu'da Ilgaz 2-Yurduntepe Kayak Merkezi açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin artık bölgesinde ve dünyada güçlü bir ülke konumuna geldiğini söyledi.Türkiye'nin bulunduğu coğrafyadan dolayı taşıdığı riskler olduğunu belirten Soylu, terörle mücadeleye işaret ederek, "Ama bilin ki Türkiye'nin yolu doğru yoldur. Çok çalışacağız, güçlü ve zengin bir Türkiye olacağız." ifadesini kullandı.Soylu, Türkiye'nin adını karalamaya çalışanlar olduğunu belirterek, "Sağda solda birileri bu ülkeyi yangın yeri gibi göstermeye çalışsın. Sağda solda 'bu ülkede can güvenli yok' diye saçma sapan kara bir propaganda yapsınlar. Herkes her şeyi görmektedir. Rakamlar gerçeği yansıtmakta. 15 Temmuz ihanetinden bir yıl önce ülkemize gelen turist sayısı 41 milyondu. 15 Temmuz ihaneti ve oluşturulmak istenen terör baskısı sebebiyle bir yıl içinde bu sayı yüzde 24 azalıp 30 milyonun altına düştü." diye konuştu.Turist sayısının yeniden önemli artış gösterdiğini vurgulayan Bakan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:"Biz de meşhur bir laf vardır. Yiğit düştüğü yerden kalkar. Allah'ın izni, milletimizin gayreti, liderimizin dirayeti ile çalışıp çabaladık. Bu yıl kasım ayı rakamıyla ülkemize gelen turist sayısı 48 milyon 46 kişidir. İnşallah aralık verileriyle hedeflenen rakam 51 milyon olacaktır. Seneye de 60 milyon olur. Çatlasınlar patlasınlar. Türkiye bugün 2018 rakamlarıyla dünyada en çok turist çeken 6, en çok turizm geliri elde eden 14. ülke. Dünyada uluslararası turist sayısı 2001- 2018 arasında yüzde 102. Türkiye'de ise bunun tam 2,5 katı yüzde 245 artmıştır."" Güvensiz olan ülkede turist sayısı 3 yılda yüzde 70 artar mı?"Türkiye'yi karalamaya çalışanların hedefine ulaşamayacağını belirten Soylu, "Bu ülkenin gelişmediğini, can güvenliği olmadığını söyleyenlere, Avrupa'ya gidip bizi sağa sola şikayet edenlere söylüyorum, bu rakamlar nedir? Güvensiz olan ülkede turist sayısı 3 yılda 30 milyondan 51 milyona çıkar mı, yüzde 70 artar mı? Bu ülkede işler kötü gitse Güneydoğu'da oteller dolar mı? Trenler, uçaklarda rezervasyonlar aylar öncesinden kapanır mı?" değerlendirmesinde bulundu.Ülkede önemli işler yapıldığını anlatan Soylu, "Batan, biten ülke kendi insansız hava aracını üretir mi, kendi yerli otomobilini, uçağını üretmenin peşinde koşar mı ?" diye sordu."Elinizdeki kanları tiyatro oyunları ile temizleyemezsiniz"Bakan Soylu, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın "Devran" adlı kitabından sahneye uyarlanan tiyatro oyununu izlemeye gidenlere ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.Tiyatroya gitmenin kabahat olmadığını ifade eden Soylu, "Hatta herkes, hepimiz daha fazla tiyatroya gitmeliyiz. Çocuklarımızı daha fazla tiyatroya göndermeliyiz. Ama gittikleri tiyatro, bu ülkenin insanını acıtan, bizim bir yerlere ulaşmamızı istemeyenler tarafından oluşturulan bir tiyatro." dedi.Kobani olaylarını hatırlatan Soylu, şunları kaydetti:"Her yeri yakıp yıktılar, 39 kişiyi katlettiler. Talimatı PKK verdi. Türkiye'ye talimatı, o günkü HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve onların merkez yönetim kurulu üyeleri getiriyor. Selahattin Demirtaş bir tiyatro yazıyor. Birileri de karşısına geçip o tiyatroyu seyrediyor, alkışlıyor. Eksik yapmışsınız Kadir Efendi. Eksik yapmışsınız o tiyatroya gidenler. O tiyatronun bir tarafına şehit edilen Yasin Börü'nün de fotoğrafını assaydınız, katledilen 39 kişinin de fotoğraflarını assaydınız. Elinizdeki, kanları tiyatro oyunları ile temizleyemezsiniz. Bu milleti de aldatamazsınız. Bu ülkeyi de bölemeyeceksiniz. Yurt dışına gidip kulaklarına üflenen birtakım telkinlerle Türkiye'nin huzurunu bozamayacaksınız. Türkiye eski Türkiye değil."