Soylu: "Siz CHP'yi Sadece CHP Olarak mı Görüyorsunuz"

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla bir otelde organize edilen programda yaptığı konuşmada, çok önemli bir döneme doğru gidildiğini, kendisinin bunu kırılma dönemi olarak nitelendirdiğini belirterek, "Bir yerel seçim diye 'aman ha ne olacak' demeyin. Bir belediye seçimine gidiyoruz, belediye seçiminde hafif bir zafiyete düşelim bak bakalım 4,5 yıl anamızdan emdiğimiz sütü burnumuzdan getirmeyecekler mi?" diye konuştu.Katılımcılara, "Siz CHP'yi sadece CHP olarak mı görüyorsunuz?" sorusunu yönelten Soylu, şöyle devam etti:"Sadece bugün onunla ittifak eden FETÖ, PKK'yı bir terör örgütü olarak mı görüyorsunuz? Arkasında koskoca, bu coğrafyayı eline geçirmeye çalışan bir dünya var. Üçüncü havalimanını, enerji geçiş güzergahını yönetmek isteyen bir dünya var. Orta Doğu'ya, Balkanlar'a, Afrika'ya, Orta Asya'ya, Doğu Türkistan'a uzanmak isteyen bir dünya var. Biz bunu 50 gramlık oy pusulasıyla koruyoruz. Bu ülkede sadece yer üstündekiler mi, bizler mi varız? Bu topraklar yeraltındakilerin, yer üstündekilerden daha fazla hakkı olduğu topraklardır, her daim de daha fazla hakkı olacağı topraklardır. Bu coğrafya tesadüfi kararlar alamaz, alma hakkı yoktur. Bu coğrafyanın kararları kuvvetli kararlar olmalıdır. Her aldığı karar, her attığı adım bütün bunların tamamının çok önemli olması gerekir. 'Bugünü geçirelim', bugünü geçiririz de yarın bugünün acısını çok fena çıkarırlar. Her zaman çıkarttılar..."Türkiye'nin geçmişte yaşadığı sıkıntıların hala unutulmadığının altını çizen Soylu, "Geçmişte gücümüz, kuvvetimiz yoktu. Bugün cesaretimiz, kuvvetimiz, kudretimiz, gücümüz var ve bunları hep birlikte sağlayabilecek bir aklımız var. Türkiye eğer 31 Mart'tan güçlü çıkarsa onlar da biliyorlar ki Türkiye'nin önünü bundan sonra tutabilmek çok zordur. Bugün topyekün yüklenmelerinin temel sebebi budur." dedi.Soylu, Türkiye'de yerel seçim sürecinin, bu seçim kampanyası dönemiyle başlamadığına dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:"24 Haziran bitti, ne zaman döviz operasyonları, ne zaman ekonomik saldırılar başladı Türkiye'nin yerel seçim dönemi de o zaman başlamıştır. Ne zannediyoruz yani adaylar açıklanınca, adaylar müracaat edince mi? Seçimi benden, senden iyi hesap edenler var. Amerika seçimi senden, benden çok daha iyi hesap ediyor. Bu kadar açık ve net söylüyorum, lafı karnımda tutmuyorum. İşlevsellikleri, etrafa yaydıkları adamlar, operasyonları inanın Türkiye'yi şu elde ettiği sıçramadan geri döndürmek içindir. Onlar, 4,5 yıl içerisinde Tayyip Erdoğan Cumhur İttifakıyla, Sayın Devlet Bahçeli'nin öngörüsüyle, ortaya koyduğu iradeyle, meseleyi beka olarak tanımlamasıyla ve Cumhur İttifakının gücüyle bir taraftan Türkiye'de bu 4,5 yılı hükümet açısından çok iyi yürütebileceğini biliyorlar."Erdoğan'ın liderlik vasıflarına işaret eden Soylu, şöyle devam etti:"17 yıllık bir liderden bahsediyoruz, dünyayı bilen, hangi ülkenin hangi avantajlarının, hangi dezavantajlarının olduğunu avucunun içi gibi bilen, attığı her adımı bugün için değil, önümüzdeki seçim için değil, tamamen gelecek nesillerimiz için attığına inanan ve bunları gerçekleştirmeye çalışan ve bütün bu hesaplamaları yaparken de Türkiye'nin de kabiliyetlerini, gücünü ve yapabileceklerini iyi hesap eden bir anlayışı ortaya koymaktadır. Yoksa haksızlık düzenine rıza göstermek kolay bir iştir. Bizim mahallede söylerlerdi 'kıyı kıyı gitmek' kolaydır, tretuvarda yühiçbir risk almazsın ama yıllarca yürürsün, hiçbir işe de yaramaz. Birileri koşarken sen tretuvardan gider, kıyı kıyı gider ve ondan sonra günün sonuna geldiğinde bir arpa boyu yol gitmemiş olduğunu anlarsın. Biz başka bir sekmentte hareket etmek zorundayız. Kimse kusura bakmasın bizim kalbimizde Bayırbucak'lar, Kerkük, Telafer, Doğu Türkiistan, Münevvere Mekkei mükerreme, kudüs var filistin Orta asya var. Biz kalbimizden bunları çıkarttığımız andan itibaren kimliksiz bir millet oluruz.bizim kalbimizden bunları çıkarmak için uğraşıyorlar ama bu millet güçlü bir şekilde direniyor. Suriye'yi boşaltmak istemelerinin, Irak'ı etrafımızda boşaltmak istemelerinin, Mısır'a yaptıklarının, Libya, Lübnan, Tunus, Sudan, Fas her birisi ile uğraşmalarının temel sebepleri budur.Türkiye'de okul, hastane, yol olmadığı zamanlara işaret eden Soylu, "Bugün Türkiye Doğu'nun ve Güneydoğu'nun makus talihini yenen büyük bir ülke oldu. Tayyip Erdoğan büyük bir devrim yaptı Doğu ve Güneydoğu'da terörün elinden aslında istismar alanını aldı ve kapattı." dedi.Soylu, "Tam dünyada bizim oyun kurcağımız bir dönemdir" ifadesini kullanarak, "Bunun için önümüzdeki 4,5 yıl çok önemlidir. Bu 4,5 yılda bir sıçramayı gerçekleştirmemiz lazım hep beraber. Bunun yolu da demokrasiden geçiyor, insanlara meseleyi anlatmaktan geçiyor." diye konuştu.Jandarma komutanlarıyla bir kaç gün önce bir araya geldiğini belirten Soylu, "Söyledikleri bir tek şey var, 'ilk kez bu kadar yaklaştık sona.' Onların kafalarını kopartmalıyız. Bugün bunu sağlayabilecek bir irade var. İşte bu iradeyi de oluşturan bu milletin kendisidir." değerlendirmesinde bulundu.Soylu, "31 Mart'tan sonra benim ülkem için bambaşka bir dönem başlayacak. Bu bizim kendimizi bulma dönemimizdi, şimdi tam yükseliş dönemine gidiyoruz Allah'ın izniyle, eğer milletimiz bizimle birlikte olursa." dedi.Trabzon'da yapılan ve yapılması planlanan yatırımlara ilişkin de bilgi aktaran Soylu, Trabzon'da hizmetler kervanı oluşturulacağını dile getirdi.Bakan Süleyman Soylu, sözlerini şöyle tamamladı:"Önümüzdeki süreç, Cumhur İttifakının Türkiye'ye damgasını vuracağı bir süreçtir. Türkiye'ye çok sık saldırıyorlar. Buna bir set kurmamız lazım. İşte bu set kurulmuştur. Bu dünün kazanımlarını kurtarmak adına kurulan bir settir ve bu neslin çektiklerini, gelecek neslin bir daha çekmemesi için kurulan bir settir. Gelecek nesillerimiz bir daha bunları çekmesin."