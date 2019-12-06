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Soylu: "Sizi arayan insanın derdine bir de umutsuzluk veya bir kırgınlık eklemeyin"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen 112 Acil Çağrı Merkezi Personelleri Hizmet İçi Eğitimi'ne katılarak konuşma yaptı.

06.12.2019 13:31 | Son Güncelleme: 06.12.2019 13:37
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'nın ilçesinde düzenlenen 112 Acil Çağrı Merkezi Personelleri Hizmet İçi Eğitimi'ne katılarak konuşma yaptı. (5 SON)
"Bu yılki temamızı 'Eğitim, denetim ve takip' olarak belirlemiştik. ve bunu gelecek yıllar için kaliteli hale getirmeye çalışıyoruz"
"Personelimizi sadece sayısal olarak artırmanın değil, niceliksel bir artışın değil aynı zamanda nitelik olarak da yüksek bir seviyede tutmak için hizmet içi eğitimlere ağırlık veriyoruz"
"2019 yılı içinde büyük çoğunluğu güvenlik personeli olan 338 bin 224 arkadaşımıza da pek çok konuda hizmet içi eğitim verdik"
"Sizi arayan insanın derdine bir de umutsuzluk veya bir kırgınlık eklemeyin. Bu sistem hem hızlı işlemeli hem de insanların bize 'Allah sizlerden devletimizden razı olsun' demesini temin etmelidir"
Soylu:

Süleyman Soylu, Antalya, Kemer, Güncel

Kaynak: AA


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