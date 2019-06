Soylu: "Son 2 günde sadece Ağrı'da ve Lice'de 7 teröristin etkisiz hale getirildi"

Kaynak: AA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bize 'S400 ile beraber alamazsınız' dediler. Nasıl alamayacağız? Amerika'dan zamanında istedik verdiler mi? Hayır. Biz o projenin ortağıyız. Biz o projenin bir tarafında medet ummaya çalışan değiliz. O projenin ortağıyız. Şimdi de öyle bize kimse parmak sallayarak, 'Oradan vazgeç, buradan vazgeç' diyemez." dedi.Soylu, Esenler'de Trabzonlular Dernekleri ile bayramlaşma programında, vatandaşlara hitap etti.Konuşmasına vatandaşların Ramazan Bayramı'nı tebrik ederek başlayan Soylu, bu milletin geçmiş dönemlerde yaşadıklarını bir daha yaşamaması için güçlü olunması gerektiğini dile getirerek, Türkiye'nin hep zayıf olmasının istendiğini kaydetti.Darbe dönemleri, 28 Şubat, Gezi olayları, 15 Temmuz gibi süreçlere de değinen Soylu, şu anda dağlardaki terörist sayısının 700'ün altına düştüğünü söyledi.Son 2 günde sadece Ağrı'da ve Lice'de 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini aktaran Soylu, "Bugün eğer nefes aldırmayan bir tablomuz var, insansız hava araçlarını, ATAK helikopterlerini, füzelerimizi kendimiz yapabiliyorsak bu Tayyip Erdoğan'ın iktidara geldiğinden bugüne kadar yaptığı tercihlerle doğru orantılıdır. Eğer onları yapmasaydı, eğer bu adımları atıp bu alanlara yatırım yapmasaydık bizle çelik çomağın oynandığı gibi oynarlardı. Geçmişte bizle öyle oynadılar." diye konuştu.Soylu, Türkiye'ye gelen turist sayısına ilişkin de bilgi vererek, Ağrı'da dünyanın en büyük şirketlerinden birisi olan NİKE'ın, toplamda 10 bin kişilik bir tekstil şehri kurduğunu vurgulayıp, "Terör olsaydı bunların hiçbiri olmazdı. Terör olsaydı oraya kimse adım atmazdı. Terör olsaydı bu turist sayımızı biz rüyamızda görürdük. Türkiye bir tercih yaptı ve savunma sanayimizi yüzde 20-25'lerden yüzde 65-70'lere çıkardık." ifadelerini kullandı."Biz de 15 Temmuz'u not ettik Amerikan Efendi"İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'de her alanda birçok hizmetin yapıldığını dile getirerek, bunlara ilişkin bilgi verdi.Belki eksik bıraktıkları yerler, gönlünü hoş edemedikleri vatandaşlar olabileceğini ifade eden Soylu, "Ama kardeşiniz olarak söylüyorum, eğer Gezi olayları 28 Şubat'tan önce olsaydı, hükümet bir gün duramazdı. 17-25 Aralık darbesi, 6-7 Ekim olayları, 15 Temmuz darbesini 28 Şubat, 80 öncesi yapsalardı hükümet bir gün duramazdı. Bugün durmamız, bugün saldırılara karşı karşı direnç göstermemiz, bugün Amerika'nın bizden haraç istemesine karşı 'Hayır biz size haraç vermiyoruz.' diyebilmemizin temel sebebi 21. asrın başından beri yürüttüğümüz büyük yolculuktur, yürüyüştür, bu milletin bu yolculuğa inanması, itimat göstermesi ve bu yürüyüşün başındakilere 'Yolunuz açıktır.' dememesi. Bunu 31 Mart'taki yerel seçim sonuçlarından çıkarıyorum. 31 Mart'ta bu millet Cumhur İttifakı'na yüzde 52 oy verdi." ifadelerini kullandı.Soylu, S400 konusuna da değinerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Bize 'S400 ile beraber alamazsınız' dediler. Nasıl alamayacağız? Amerika'dan zamanında istedik verdiler mi? Hayır. Paramızla istedik. Biz oraya 1,5 milyar doların üzerinde para verdik o projeye. Biz o projenin ortağıyız. Biz o projenin bir tarafında medet ummaya çalışan değiliz. O projenin ortağıyız. Şimdi de öyle bize kimse parmak sallayarak, 'Oradan vazgeç, buradan vazgeç' diyemez. Bugün zamanı geldi, 2 bin dolarlık kişi başına gelir seviyesinde gücümüz yetmezdi. Zamanı değildi. Bugün 10 bin dolara geldik, bugün S400 alma hakkımız var, bunu da alacağız. Bizi beğenmez Amerika. 15 Temmuz'u başımıza getirmeye çalıştı. 15 Temmuz aydan mı geldi? Oradan geldi. O kadar açık ve net. Şimdi yerel seçimimizi beğenmez, bize diyor ki '31 Mart'taki yerel seçimi not ettik.' Biz de 15 Temmuz'u not ettik Amerikan Efendi. Bu direnci burada gösteriyoruz. Elbette ki bedeli var. Ama yüzdük, yüzdük kuyruğuna geldik. Eğer bu alt yapısını tamamlamamış olsaydı, terörle mücadele etmemiş olsaydı, şimdi bizi yerle yerle yeksan ederlerdi. Çıldırdıkları budur. Avrupa kuşatıyor, Amerika bastıyor ama Türkiye teslim olmuyor. Teslim olmamaya, kendi iradesiyle beraber gitmeye devam edecek.""23 Haziran'a kadar İstanbul'dan çıkmayacağız ve çalışacağız"Milletin 31 Mart'ta Cumhur İttifakına yüzde 52 oy verdiğini hatırlatan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:"Millet 'Size şunu söylüyoruz. AK Parti 17 yıldır iktidardasın. Sana yüzde 52 oy veriyorum, demek istiyorum ki senin terörle mücadeleni takdir ediyorum, destekliyorum, aynı yolculuğuna devam et.' Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı bana diyor ki takmış bana kafayı, işi benle, bir de adam tutmuş, adam da ben Trabzon Havalimanı'ndan aşağıya indiğim zaman nezaket göstermişiz. Orada hakkı olmamasına rağmen 'Tamam buradan çıksın' demiş arkadaşlar. Adam da bana oradan geçerken heyetiyle beraber, 'Her şey güzel olacak' dedi, bir adam da kulağımın dibinde 'Akıllı ol Süleyman Soylu' dedi. Ben de dedim ki, orada da diyeceğim lafları dedim zaten de ama şimdi burada da diyeyim. Allah bizi aklımızdan eksik ettirmesin. Biz Doğu'da ve Güney Doğu'da niçin mücadele ediyoruz? Diyor ki 'Akıllı ol'. Ben akıllıyım, Allah'ıma şükürler olsun, Allah akıl sağlığından yoksun etmesin.HDP sabahtan akşama kadar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için CHP'nin adayı için çalışıyor mu? Peki terör örgütünün ne kadar yöneticisi varsa Avrupa'da, Kandil'de hepsi 'İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığında Ekrem İmamoğlu'nu kazandıracağız' diyorlar mı? O zaman size bir şey söyleyeyim, Sayın Cumhurbaşkanının talimatlarıyla bütün güvenlik kuvvetleriyle bunu gerçekleştirmeye çalışan bir evladınız olarak, orada nasıl onlara nefes aldırmıyorsak, İstanbul'da da onlara nefes aldırmayacak, PKK burada adım attırmayacak bir hali ortaya koymak bizim sorumluluğumuzdur. Biz birileri gibi 6-7 saat mesai yapıp da bırakan, ondan sonra da istediği gibi hayatını devam ettiren değil, İçişleri Bakanı olduğum günden itibaren bu millet uyumadan uyumadım. 24 saatin 20 saati çalışan bir kardeşiniz olarak söylüyorum, bu hali gördükten sonra 23 Haziran'a kadar İstanbul'dan çıkmayacağız ve çalışacağız."