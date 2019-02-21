21 Şubat 2019, 23:26
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Soylu: "Son İlmiği, Son Düğümü Çözme Zamanı"

- Çubuk'taki şehit aileleri ve gazilerle akşam yemeği İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun salona gelişi İçişleri Bakanı Soylu'nun Şehit ve gazi yakınları ile sohbet etmesi İçişleri Bakanı Soylu'nun konuşması İçişleri Bakanı Soylu'ya hediye takdimi ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,...

- Çubuk'taki şehit aileleri ve gazilerle akşam yemeği
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun salona gelişi
İçişleri Bakanı Soylu'nun Şehit ve gazi yakınları ile sohbet etmesi
İçişleri Bakanı Soylu'nun konuşması
İçişleri Bakanı Soylu'ya hediye takdimi ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çubuk'ta şehit aileleri ve gazilerle akşam yemeğinde bir araya geldi. Bakan Soylu, şehit aileleri ve gazilere hitaben bir konuşma yaptı.
-2- Süleyman Soylu, Çubuk, Güncel
Kaynak: AA