Soylu: "Son İlmiği, Son Düğümü Çözme Zamanı"

- <a class='keyword' href='/cubuk/' title='Çubuk'>Çubuk</a>'taki şehit aileleri ve gazilerle akşam yemeği</br> <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/icisleri-bakani-suleyman-soylu/' title='İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'>İçişleri Bakanı Süleyman Soylu</a>'nun salona gelişi</br> <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/icisleri-bakani-soylu/' title='İçişleri Bakanı Soylu'>İçişleri Bakanı Soylu</a>'nun Şehit ve gazi yakınları ile sohbet etmesi</br> <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/icisleri-bakani/' title='İçişleri Bakanı'>İçişleri Bakanı</a> Soylu'nun konuşması</br> <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/icisleri-bakani-8735/' title='İçişleri Bakanı'>İçişleri Bakanı</a> Soylu'ya hediye takdimi ANKARA - <a class='keyword' href='/icisleri-bakani-suleyman-soylu/' title='İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'>İçişleri Bakanı Süleyman Soylu</a>, Çubuk'ta şehit aileleri ve gazilerle akşam yemeğinde bir araya geldi. Bakan Soylu, şehit aileleri ve gazilere hitaben bir konuşma yaptı.</br>-2-