Soylu: "Suriyelilerle ilgili bir sınırdışı işlemi söz konusu değildir"
Kahramanmaraş Geçici Barınma Merkezi Bakan Soylu'nun konuşması -Soylu: -"Geçici koruma statüsündeki Suriyelilerle ilgili bir sınırdışı işlemi söz konusu değildir"KAHRAMANMARAŞ (AA) – İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş Geçici Barınma Merkezi'ni ziyaret etti.28.07.2019 17:49
Kahramanmaraş Geçici Barınma MerkeziBakan Soylu'nun konuşması -Soylu: -"Geçici koruma statüsündeki Suriyelilerle ilgili bir sınırdışı işlemi söz konusu değildir"
KAHRAMANMARAŞ (AA) – İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş Geçici Barınma Merkezi'ni ziyaret etti.(6)
KAHRAMANMARAŞ (AA) – İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş Geçici Barınma Merkezi'ni ziyaret etti.(6)
Süleyman Soylu, Kahramanmaraş, Güncel
Kaynak: AA